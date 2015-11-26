Дрифт для всех: юбилейный сезон РДС-Восток стартует в Приморье сегодня

Любой болельщик сможет почувствовать себя пассажиром гоночного авто
#ПриморскийДрифт
Спорт 10:45
В соревнованиях примут участие 17 сильнейших гонщиков Дальнего Востока. Фото: предоставлено оркомитетом РДС-Восток
Предыстория: 
Один из самых молодых дрифтеров в мире дебютирует в РДС-Восток

Юбилейный 10 сезон РДС-Восток (0+) стартует через несколько часов на "Приморском кольце". Его откроют 17 сильнейших гонщиков из трёх регионов Дальнего Востока. Кроме того, свой вклад сможет внести любой болельщик – в этом году организаторы изменили правила популярного среди многих дрифт-такси, сообщает ИА PrimaMedia.

В этом году соревнования РДС-Восток пройдут в трёх дальневосточных городах: Владивосток (11 мая), Хабаровск (8 июня), Благовещенск (22 июня), Владивосток (13 июля), Владивосток (31 августа).

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В числе участников этого сезона значатся самый опытный и самый молодой дрифтер России: Константин Авшаров "едет боком" вот уже 13 лет, а вот 16-летний Денис Сорокопуд только дебютирует в российских соревнованиях.

Список участников

Список участников. Фото: предоставлено оркомитетом РДС-Восток

Главной интригой сезона станет имя чемпиона серии. За 10 лет в РДС-Восток на подиум по итогам каждого сезона поднимались только трое гонщиков – Илья Фёдоров (4 раза), Максим Седых (трёхкратный чемпион серии) и Андрей Тараненко (дважды чемпион). 31 августа 2019 года на последнем в сезоне этапе РДС-Восток в список добавится четвёртое имя.

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Как рассказал организатор РДС-Восток Дмитрий Семенюк, в этом сезоне гонщиков ждет интересная и достаточно сложная схема движения, так называемая "восьмерка". Это делается для того, чтобы пилоты оттачивали свое мастерство и показывали рост на трассе. Оценивать выступление каждого спортсмена в этом году будут по американской системе. В судейской коллегии будут работать три человека, тоже ранее выступавшие пилоты РДС-Восток. Один будет следить за "углом", второй — за "линией", а третьему предстоит самое сложное – оценить стиль езды гонщика.

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Также в этом году на РДС-Восток впервые будет действовать уникальный сервис — услуга DRIFT-TAXI. Каждый желающий сможет проехать на настоящем дрифт-авто с профессиональным пилотом за рулём. Ранее эта услуга предоставлялась в формате аукциона.

Напоминаем, одиночные заезды стартуют на "Примринге" в 11.30, а парные заезды начнутся в 14.00.

Расписание

Расписание. Фото: предоставлено оркомитетом РДС-Восток


автомобильный спорт дрифт Приморское кольцо, ТРК

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