Олег Кожемяко продолжает показывать спортивный пример: сегодня играет в хоккей

Стартовал первый краевой турнир «Кубок Губернатора»
Спорт 12:10
Стартовал первый краевой турнир "Кубок Губернатора". Фото: ИА PrimaMedia

Первый краевой турнир "Кубок Губернатора" по хоккею открыли в Приморье в субботу, 11 мая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края. Вместе с одной из шести команд-участниц за главный приз сразится глава региона Олег Кожемяко.

Турнир на Кубок Губернатора края по хоккею среди любительских команд проводится в Приморье впервые – участие в нем принимают шесть команд, сформированных из сотрудников органов прокуратуры, МВД, ФСБ, Пограничного управления, Тихоокеанского флота, а также военно-воздушных сил.

Олег Кожемяко открыл первенство и поприветствовал участников соревнований.

"Сегодня в эти праздничные дни мы проводим турнир в память о славных подвигах наших предков. Хоккей остается любимым видом спорта для всех жителей страны. И пусть сегодня в наших соревнованиях победит сильнейший, а игра будет захватывающей и интересной", – сказал глава региона.

Губернатор высказал уверенность, что турнир станет ежегодным и позволит формировать сильнейшие команды, которые будут отстаивать честь Приморского края на уровне Дальнего Востока. После он открыл игру торжественным вбрасыванием шайбы на лед.

Олег Кожемяко и сам примет участие в турнире – он сыграет две игры в составе команды "Витязь". Итоги первенства станут известны уже в воскресенье, 12 мая. Победитель получит переходящий кубок турнира.

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