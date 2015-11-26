Автоэксперты раскрыли новые "ловушки" ДПС, лишающие водителя прав

Ситуации, по словам экспертов, простые, но попасть в них может каждый
Это интересно 15:20
Сотрудник ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

Лишиться прав для водителя сродни потери верного другая и соратника в виде автомобиля. Закон предусматривает довольно жесткие меры для нарушителей, например, для пьяных за рулем или за пересечение двойной сплошной. Однако есть ситуации, когда нарушения ПДД несущественны, но ДПС-ники все равно могут лишить вас водительского удостоверения.

Первый случай, когда вы приобретаете новый автомобиль. Он может быть "свежим" или б/у. Пройдя все необходимые этапы от регистрации авто до получения номеров, возникает ситуация, когда отсутствуют болты, на которые нужно крепить болты.

Допустим, вы стали обладателем нового — ну, или глубоко подержанного — автомобиля. Придя в чувства, решили наконец заняться регистрацией транспортного средства: отстояли "советскую" очередь в ГИБДД, получили все необходимые документы, свеженькие номера. Дело дошло до установки жестянок на штатные места, и тут вы поняли, что у вас нет болтов, на которые эти самые жестянки нужно крепить.

Автоэксперты рассказывают о распространенной ошибке у водителей, когда передние регистрационные знаки прикрепляются на светоотражающие болты красного цвета, что строго настрого запрещено. Это ч.3 ст.12.5 КоАП. Срок от 6 до 12 месяцев.

Скрыться с места ДТП — за это автомобилистов безжалостно лишают "прав". Знают об этом все, а все равно допускают оплошность, договорившись со вторым водителем разъехаться "по хорошему". Кому-то везет больше, кто-то "теряет" свое водительское удостоверение, пишет портал "Автовзгляд".

Кроме этого, по словам специалистов, прав могут лишить, если автомобилист повредит какое-либо имущество, а потом скроется. Это может имущество магазина, к примеру. Лишение на срок от 12 до 18 месяцев (ч.2 ст.12.27 КоАП).

Автоэксперты советуют быть особо внимательными на железнодорожных переездах. На них запрещено останавливаться, парковаться, обгонять и опережать впереди идущую машину нельзя в 100 метрах перед переездом. Санкции от гаишников за это 5 тысяч рублей или "прав" на 4—6 месяцев (ч.4 ст.12.15 КоАП).

автовладельцы

Серьезное ДТП блокировало дорогу в районе Фуникулера. Подробности

29 апреля, 13:50

Автоэксперт собрал ТОП-10 советов по весенней подготовке автомобиля

8 апреля, 15:55

«Едем, не боимся»: ГИБДД дала четкий ответ по спорной ситуации у многих водителей

23 марта, 09:30
Проект «Благое дело» в Приморье расширяет рамки
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia