Автоэксперты раскрыли новые "ловушки" ДПС, лишающие водителя прав

Ситуации, по словам экспертов, простые, но попасть в них может каждый

Сотрудник ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

Лишиться прав для водителя сродни потери верного другая и соратника в виде автомобиля. Закон предусматривает довольно жесткие меры для нарушителей, например, для пьяных за рулем или за пересечение двойной сплошной. Однако есть ситуации, когда нарушения ПДД несущественны, но ДПС-ники все равно могут лишить вас водительского удостоверения.

Первый случай, когда вы приобретаете новый автомобиль. Он может быть "свежим" или б/у. Пройдя все необходимые этапы от регистрации авто до получения номеров, возникает ситуация, когда отсутствуют болты, на которые нужно крепить болты.

Допустим, вы стали обладателем нового — ну, или глубоко подержанного — автомобиля. Придя в чувства, решили наконец заняться регистрацией транспортного средства: отстояли "советскую" очередь в ГИБДД, получили все необходимые документы, свеженькие номера. Дело дошло до установки жестянок на штатные места, и тут вы поняли, что у вас нет болтов, на которые эти самые жестянки нужно крепить.

Автоэксперты рассказывают о распространенной ошибке у водителей, когда передние регистрационные знаки прикрепляются на светоотражающие болты красного цвета, что строго настрого запрещено. Это ч.3 ст.12.5 КоАП. Срок от 6 до 12 месяцев.

Скрыться с места ДТП — за это автомобилистов безжалостно лишают "прав". Знают об этом все, а все равно допускают оплошность, договорившись со вторым водителем разъехаться "по хорошему". Кому-то везет больше, кто-то "теряет" свое водительское удостоверение, пишет портал "Автовзгляд".

Кроме этого, по словам специалистов, прав могут лишить, если автомобилист повредит какое-либо имущество, а потом скроется. Это может имущество магазина, к примеру. Лишение на срок от 12 до 18 месяцев (ч.2 ст.12.27 КоАП).

Автоэксперты советуют быть особо внимательными на железнодорожных переездах. На них запрещено останавливаться, парковаться, обгонять и опережать впереди идущую машину нельзя в 100 метрах перед переездом. Санкции от гаишников за это 5 тысяч рублей или "прав" на 4—6 месяцев (ч.4 ст.12.15 КоАП).