Россиянам предлагают потреблять электроэнергию по графику

В июле 2019 года стартуют пилотные проекты перераспределения энергии
Экономика 14:35
Свет. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Сэкономить на электроэнергии предлагают в России мелким и средним потребителям. В июле нынешнего года планируют запустить пилотные проекты, об этом говорится в материалах "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ).

В документе энергетики предлагают экономить за счет снижения потребления электроэнергии в определенные часы. Как известно, днем потребляется больше элетроэнергии, чем ночью. Кроме того, существуют утренние и вечерние пики, когда люди собираются и возвращаются домой после работы. Если пиковое потребление продолжит расти, необходимо будет строить новые станции, платить за которые придется потребителям, сообщает РИА Новости.

Решить проблему предлагают за счет распределения электричества между потребителями. Пользоваться им предлагают в определенные часы. Подобный эксперимент провели "Системный оператор" и компания "Энергосбытхолдинг", попробовав распределить нагрузку между предприятием автопрома, комплексом офисных зданий и четырьмя предприятиями пищевой промышленности. Возникшие проблемы в ходе эксперимента специалисты планируют урегулировать в ходе пилотных проектов.

Помимо мелких и средних потребителей электроэнергии, вовлекать в этот процесс намерены и обычных потребителей. Предполагается, что потребители смогут получать часть денег за экономию.

Вероника Преображенская

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