Могут появиться подушки безопасности: к пассажирским автобусам ужесточат требования

Новые стандарты применят к маршруткам, где более 8 мест
Общество 15:35
Микроавтобус. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Новый стандарт доложен быть создан в России для транспортных средств категории М2, МЗ (пассажирские автобусы, где более 8 мест) до 2025 года. Об этом сообщили в МВД России.

Как пишут РИА Новости, разработкой стандарта займется Росстандарт. Пока не раскрываются детали будущих изменений. Однако, ранее начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин не исключал, что в пассажирских автобусах, могут появиться подушки безопасности.

Кроме того, ГИБДД планирует вернуть контроль над проведением техосмотра этих транспортных средств.

Жанна Оболенская

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