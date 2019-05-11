Могут появиться подушки безопасности: к пассажирским автобусам ужесточат требования

Новые стандарты применят к маршруткам, где более 8 мест

Микроавтобус. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Новый стандарт доложен быть создан в России для транспортных средств категории М2, МЗ (пассажирские автобусы, где более 8 мест) до 2025 года. Об этом сообщили в МВД России.

Как пишут РИА Новости, разработкой стандарта займется Росстандарт. Пока не раскрываются детали будущих изменений. Однако, ранее начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин не исключал, что в пассажирских автобусах, могут появиться подушки безопасности.

Кроме того, ГИБДД планирует вернуть контроль над проведением техосмотра этих транспортных средств.

Жанна Оболенская