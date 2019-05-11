Работающим пенсионерам прибавят...баллов

В августе Пенсионный фонд планирует перерасчет пенсий
Общество 19:35
Пенсионер. Фото: pixabay.com.

В Пенсионном фонде России рассказали, что начислят дополнительные баллы работающим пенсионерам летом этого года. В августе произойдёт перерасчёт пенсий, где учтут данные за 2018-й. Даты назначения выплат, включая социальные, их размеры и виды уже указаны на официальном сайте фонда.

Получить более подробную информацию работающим пенсионерам можно будет в личных онлайн-кабинетах. Гражданам проинформируют и о тех правах, что до этого не учитывались. За 2018 год и ранее данные о баллах, заработке, стаже и страховке не указаны, пишет dni24.com.

ПФР напоминает, что максимальный порог индивидуального коэффициента, учитываемого при перерасчёте пенсии, равен 3. Он будет засчитан, к примеру, если ИЛС(индивидуальный лицевой счет) за прошлый год — 8 баллов. Коэффициент повлияет на размер пенсии, который определят 1 августа 2019 года.

Вероника Преображенская

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