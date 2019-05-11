«Луч» обыграл «Спартак-2» во Владивостоке

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«Луч» обыграл «Спартак-2» во Владивостоке

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги "Луч" принимал московский "Спартак-2". Встреча состоялась на стадионе "Динамо" во Владивостоке и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФК "Луч"

В дебюте матча "Луч" смотрелся активнее. Дважды наносил удары Илья Визнович, но мяч в створ не попадал. Еще однажды выдвинутый на острие атаки Иван Хлебородов, не сумел конвертировать в удар хороший проникающий пас Давида Дзахова.

"Спартак-2" отвечал атаками, камерунский форвард Нимели мог открыть счет на 12-ой минуте, но с острого угла пробил неточно. Еще через пару минут красно-белые должны были забивать: но сначала спас Павел Степанец, выбив мяч из угла, а через секунды Фольмер с 4-ех метров пробил головой мимо ворот. Еще раз хороший удар головой удался Маслову, но вновь мяч разминулся со штангой в считанных сантиметрах. Ответом "Луча" стал плотный удар Давида Дзахова — Шитов забрал мяч в правом углу.

Сразу после перерыва "Луч" провел отличную комбинацию, которую замыкал ударом головой Хлебородов — мяч просвистел рядом со штангой. Однако уже следующая фланговая атака владивостокцев завершилась взятием ворот: Руслан Гордиенко откликнулся на прострел Ильи Визновича и вколотил снаряд в ближний угол.

"Луч" продолжал давить, прессинг хозяев приносил плоды. Однажды, после отбора сразу три игрока "тигров" вышли на одного защитника, Илья Визнович выдал идеальный пас на Ивана Хлебородова, но форвард момент загубил.

Вскоре Иван имел еще один супермомент! Но опять форварда подвела реализация! Партнера выручил Илья Визнович, первым успевший на добивание — 2:0!

11.05.2019

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