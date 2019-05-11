Субсидии на оплату коммунальных услуг может получить больше россиян

В Госдуме предлагают упростить один из документов при оформлении услуги
Политика 20:40
Квитанция. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Предоставлять субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг россиянам, которые проживают в одном помещении, вне зависимости от того, являются ли они членами одной семьи, предложили в Госдуме. Соответствующий законопроект нижняя палата парламента планирует рассмотреть в мае. Автором инициативы стал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По нынешним правилам субсидии на оплату ЖКУ предоставляю в случае, если на оплату жилья и коммунальных услуг жильцами помещения тратится более 22% совокупного дохода. При этом для получения субсидии необходимо предоставить ряд документов. В частности, справку о родстве с заявителем граждан, проживающих вместе с ним.

Как утверждает Катасонов, данный документ стоит упразднить. Субсидии на оплату жилья и коммуслуг предлагает выдавать гражданам, которые проживают в одном помещении, вне зависимости от того, являются ли они членами одной семьи.

В связи с этим депутат предлагает изменить статью 159 Жилищного кодекса РФ, пишет "Парламентская газета".

Вероника Преображенская

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