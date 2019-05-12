"Погибли на месте": в правоохранительных органах рассказали, как умирали пассажиры SSJ 100

Гибель большинства пассажиров суперджета в Шереметьево названа неминуемой
Происшествия 03:35
"Аэрофлот", архивное изображение. Фото: Антон Балашов

Источник в правоохранительных органах подтвердил ранее озвученную версию о гибели людей в Шереметьево: смерть пассажиров в хвостовой части была неминуемой. У большинства пассажиров шансов на спасение попросту не было.

По данным осведомленного источника, данные о том, что пассажиры из передней части лайнера забирали ручную кладь и тем самым мешали пассажирам с хвоста спастись, не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от собеседника агентства.

По словам представителя силового ведомства, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части, которую в первую очередь охватил пожар, на спасение практически не было шансов.

"Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", — сказал источник, отметив, что те пассажиры из хвоста, которые спаслись, покинули свои места и перешли в переднюю часть еще до остановки лайнера.

"Диплом фармацевта": раскрыты нюансы биографий пилотов сгоревшего в Шереметьево лайнера

Уточняется, что пилоты суперджета до последних минут сообщали диспетчерам, что полет и посадка идут штатно и отказывались от помощи.

По словам собеседника агентства, продолжается работа по опознанию тел. Пока опознанных нет, уточнил он.

Напомним, 5 мая во время посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100, на борту находилось 78 человек, спасти удалось только 37 из них. Приоритетной версией катастрофы называется ошибка экипажа.

Ранее во многих СМИ и пабликах спасшихся из суперджета пассажиров бизнес-класса обвинили в том, что они забирали ручную кладь и, тем самым, помешали выжить пассажирам с хвоста.

Ольга Толмачева

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Аэрофлот" массово отменяет рейсы Superjet 100

"Молния ни при чем": озвучены точные причины гибели пассажиров горящего самолета

Пошла лавина паники: уже четвертое ЧП с самолетами за несколько часов

самолеты авиакатастрофа

Рухнул мост в Приамурье, гроб в подарок, жизнь длиною в 123 года - события дня

11 мая, 18:00

Ужас Шереметьево: какие рейсы на Дальнем Востоке выполняются на Superjet 100

7 мая, 10:00

Зеленский – президент, прыжок через мост, льготные авиамаршруты – события дня

22 апреля, 18:00
Церемония открытия литературного фестиваля будет посвящена новым героям России
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia