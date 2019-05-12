"Погибли на месте": в правоохранительных органах рассказали, как умирали пассажиры SSJ 100

Гибель большинства пассажиров суперджета в Шереметьево названа неминуемой

"Аэрофлот", архивное изображение. Фото: Антон Балашов

Источник в правоохранительных органах подтвердил ранее озвученную версию о гибели людей в Шереметьево: смерть пассажиров в хвостовой части была неминуемой. У большинства пассажиров шансов на спасение попросту не было.

По данным осведомленного источника, данные о том, что пассажиры из передней части лайнера забирали ручную кладь и тем самым мешали пассажирам с хвоста спастись, не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от собеседника агентства.

По словам представителя силового ведомства, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части, которую в первую очередь охватил пожар, на спасение практически не было шансов.

"Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", — сказал источник, отметив, что те пассажиры из хвоста, которые спаслись, покинули свои места и перешли в переднюю часть еще до остановки лайнера.

Уточняется, что пилоты суперджета до последних минут сообщали диспетчерам, что полет и посадка идут штатно и отказывались от помощи.

По словам собеседника агентства, продолжается работа по опознанию тел. Пока опознанных нет, уточнил он.

Напомним, 5 мая во время посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100, на борту находилось 78 человек, спасти удалось только 37 из них. Приоритетной версией катастрофы называется ошибка экипажа.

Ранее во многих СМИ и пабликах спасшихся из суперджета пассажиров бизнес-класса обвинили в том, что они забирали ручную кладь и, тем самым, помешали выжить пассажирам с хвоста.

Ольга Толмачева

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