Детские пособия в России будут получать по-новому

Сегодня вступил в силу новый закон
Общество 18:15
Семья. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Детские пособия в России будут получать по-новому. Сегодня вступил в силу закон, регламентирующий выплату таких пособий.

В нашей стране существенно упростили порядок получения детских пособий. Соответствующий закон вступил в силу на территории Российской Федерации 12 мая 2019 года.

Теперь для оформления пособия на ребенка не нужна даже временная регистрация. Ранее родители могли подать заявление на оформление детских пособий на первого и второго ребенка только в том городе, где у них имеется прописка.

Как сообщил "Российской газете" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, этот закон очень важен для миллионов россиян. Многие наши соотечественники меняют место жительства в поисках лучшей доли, или хотели бы его поменять.

Г-н Сафонов отметил, что людей удерживают от этого поступка факторы в виде социальных льгот, которые доступны только по месту прописки. Добавим, что сейчас пособия на первых и вторых детей в России получают около 400 тысяч семей.

Никифор Зуев

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