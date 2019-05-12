Россиянам рассказали, как "прийти в себя" после майских праздников

Многим непросто настроиться на работу после таких продолжительных выходных
Экономика 19:45
Офис. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Россиянам рассказали, как "прийти в себя" после майских праздников. Многим непросто настроиться на работу после таких продолжительных выходных.

О том, как безболезненно войти в рабочий процесс после "майских каникул", агентству РИА Новости поведала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко. По ее словам, для этого придумано несколько способов.

Эксперт предложила определить основные цели и приоритеты в трудовой деятельности после праздников. Лучше всего составить для себя список задач.

Большие задачи лучше разделить на несколько конкретных этапов. Каждый этап должен быть конкретным, измеримым, определенным по времени.

Иваненко пояснила, что переход к планированию по дням и неделям поможет оставаться в рабочем ритме. Эксперт также посоветовала управленцам определять задачи для своих подчиненных еще до начала продолжительных праздников.

Никифор Зуев

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