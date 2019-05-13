Овощные цены обогнали обещанный уровень инфляции - эксперты

Вывод был сделан на основе стоимости "окрошечного" набора

Традиционный русский холодный летний суп — окрошка — подорожал за год на 9%. Расчет его стоимости был произведен на основе классического рецепта на один литр кваса, сообщают "Известия".

Издание, исходя из информации оператора фискальных данных "Такском", посчитало стоимость необходимого количества продуктов. Итак, на один литр кваса (или четырех больших порций) необходимо взять редис (230 г), картофель (400 г), яйца (5 штук), огурцы (300 г), колбасу вареную (300 г), сметану (230 г), по пучку лука и укропа. В соответствии с данными "Такскома", приготовление любимого блюда обойдется в 420 рублей, на 9% дороже, чем годом ранее.

В "окрошечном" наборе за год сильнее всего подорожали огурцы — на 12%, до 160 рублей за один кг. Лук и укроп прибавили в стоимости по 10% — по 45 и 37 рублей за пучок. В таком же пределе произошло повышение цены и на другие продукты: сметана (+10%, до 50 рублей за 250 г), редис (+9%, до 160 рублей/кг), вареная колбаса (+9%, до 350 рублей/кг), яйца (+8, до 68 рублей за десяток), картофель (+7%, до 34 рублей/кг), квас (+5% до 56 рублей за один литр).

Прогнозируемая инфляция (0,3% в месяц, 5-5,1% в год) была опережена ценой почти все ингредиентов окрошки.

По данным Росстата, цена плодоовощной продукции традиционно растет в апреле. В 2019 году прирост составил (в сравнении с апрелем 2018-го): капуста (+23,8%), морковь (+11,1%), помидоры (10,6%), свекла (+7,7%), лук репчатый (+5,4%), чеснок (+4%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары за год увеличился на 5,9%. Самый большой рост стоимости за 12 месяцев наблюдался у сахара-песка (+21,6%), крупы и бобовых (+10,8%), а также мяса и птицы (+10,7%).

Стоимость овощей весной повышается за счет продажи продукции, выращенной в теплицах и требующей большого расхода электроэнергии. Эксперты говорят о том, что в конце мая на прилавках появится первый урожай из южных регионов и цены начнут снижаться.

Егор Тараруев