Власти прикроют частный бизнес на дорожных штрафах

Генпрокуратура начала проверку законности установки частных комплексов фотофиксации нарушений ПДД

Законность установки частных комплексов фотовидеофиксации проверит Генпрокуратура. Проверка инициирована в связи с жалобами на большое количество ошибочных штрафов.

В разных регионах России на обочинах дорог в большом количестве появились автомобили, оснащенные средствами фотовидеофиксации. Они принадлежат неким коммерческим фирмам, заключившим концессионные контракты на фиксацию нарушений скоростного режима, пишут "Известия".

В конце апреля вице-премьер Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки частных камер фиксации нарушений ПДД. Правительство намерено кардинально пересмотреть подход к этой работе и отстранить от нее частный бизнес.

По мнению правозащитников Федерации автовладельцев России (ФАР), частные организации, заключившие тендер с властями, не всегда ориентируются на соображения безопасности на дорогах. Зачастую камеры устанавливаются не в местах, где ДТП наиболее вероятны (нерегулируемый перекресток, зебра и т.д.), а там где чаще нарушается скоростной режим: на пустынных перегонах, перед табличкой выезда из населенного пункта, около якобы забытых дорожниками временных дорожных знаков.

Правозащитники также ставят под сомнение достоверность показаний аппаратуры частников. Зачастую фоторадарные комплексы устанавливаются не в соответствии с инструкциями — на треногах, под лобовым стекло собственного автомобиля, на бампере, на каких-то ящиках и кирпичах.

По требованию ГОСТа (57145-2016), камеры должны быть установлены в 3 метрах от проезжей части, не должны быть перекрыты столбами, деревьями или какими-либо предметами. Перед самими камерами должны быть установлены информационные предупреждающие о фотовидеофиксации таблички 8.23 с соответствующими дорожными знаками. На дорогах с двумя и более полосами в одном направлении знаки должны быть на обеих сторонах дорог. Несоблюдение всех этих требований ГОСТа позволит отменить решение о наложении штрафа.

Эксперты рекомендуют водителям, вероятно попадающим под штраф, останавливаться и снимать на смартфон, как установлен комплекс и наличие знаков перед ним. В дальнейшем это может помочь оспорить взыскание.

Привлекать негосударственные организации к фиксации дорожных правонарушений начали в Подмосковье в 2016 году. Опыт наполнения бюджета за счет штрафов быстро переняли в других российских регионах. Кое-где доходит до того, что фиксацией нарушений занимаются продавцы овощей, чьи передвижные лотки стоят на обочинах дорог. По окончании дня они сдают флеш-карту с зафиксированными нарушениями. Но с информацией на этом носителе можно делать что угодно: кого-то оштрафовать, даже если не было реального превышения скорости, а кого-то — нет, потому что свой человек. В Белоруссии, например, измерительные приборы закупаются с фискальной памятью, то есть уже ничего изменить не получится, ошибки практически исключены. В то же время право эксплуатации комплексов фотовидеофиксации имеют лишь сотрудники ДПС, а не частные лица.

Егор Тараруев