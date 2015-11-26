"Им, что все позволено?": водитель рассказал о вопиющей ситуации на трассе с ДПС

Такого от сотрудников правопорядка приморский водитель не ожидал

Машина ГИБДД. Фото: интернет-паблик dpscontrol

О спорной ситуации с инспекторам ДПС рассказал житель Владивостока. Чудом избежав ДТП по вине другого участника движения, он рассказал свою историю в сети. По его мнению, сотрудники ДПС пытались ему выписать штраф не совсем законным способом, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пишет непосредственный участник произошедшего в одном из приморских Instagram-пабликов, он выезжал на мост со стороны Русского острова, когда на развороте на кольце движущееся перед ним авто заняло сразу две полосы, создав аварийную ситуацию для машин, которые ехали прямо за ним.

— Чтобы избежать столкновения, я ушел на обочину. Остановившись, увидел, что за рулем был пенсионер. Он просто развел руками вместо извинений, — отмечает житель Владивостока.

Однако дело на этом не закончилось. Причем источником его стали ни кто иной как сотрудники ГИБДД. В тот самый момент, когда водитель, ушедший от столкновения, продолжил движения и выехал на мост, его догнала машина с проблесковыми маячками. Инспекторы стали свидетелями эпизода на кольце, произошедшего несколькими минутами ранее, но гораздо более существенным нарушением они посчитали совсем другое: легкую тонировку.

— Доблестные инспекторы сообщили мне, надо было лупить этот авто и они бы с радостью зарисовали ДТП. А вот за тонировку у них спрос от начальства, — вспоминает водитель.

Как пишет недовольный автомобилист, прибора для замера светопропускаемости тонировки у инспекторов с собой не оказалось. Однако даже готовности водителя снять пленку прямо при них даже без измерений правоохранителям оказалось мало. Отвезти на медосвидетельствование, оштрафовать за нежелание остановиться по требованию или превышение скорости без подтверждения данных фактов. И все же на приморца составили протокол за наличие тонировки.

— Я ознакомившись с протоколом пояснил инспекторам, что протокол составлен с нарушениями, во-первых, мне не были зачитаны мои права и обязанности, во— вторых, протокол составлялся в моем отсутствии. Но инспектора и здесь не растерялись, решили остановить понятных и уже позже зачитать мне права и обязанности. Также инспектору, который составлял протокол, не понравилось, что люди могут ездить на авто с кондиционером и музыкой, в чём он негативно высказался, — вспоминает водитель недавний инцидент.

В ГИБДД по Приморскому краю пока не комментировали данный инцидент.