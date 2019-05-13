Китай завалит Россию автостарьем

Власти Поднебесной разрешили экспортировать из страны подержанные автомобили
Экономика 10:00

Падение китайского авторынка подтолкнуло власти страны к решению разрешить экспорт подержанных автомобилей. Правительство Поднебесной определило перечень городов и провинций, а также компаний, которым будет разрешена эта операция.

Для оценки качества и безопасности старых машин будут разработаны специальные тесты. Продавать за границу можно будет как автомобили китайских брендов, так и мировых марок, произведенных в Китае, сообщает "Колеса.ру".

По мнению министерства торговли страны возможность экспорта подержанных автомобилей должна оживить рост местного авторынка, способствовать развитию отраслей автостроения и внешней торговли.

По информации newsru.com, объем рынка подержанных машин в Китае в прошлом году составил 13,8 млн единиц, тогда как новых машин в Поднебесной продали около 28,1 млн. Мировыми лидерами по экспорту б/у машин в 2017 году были Япония (1,3 млн автомобилей), США (около 800 тысяч) и Южная Корея (около 300 тысяч). Не исключено, что заметная доля экспорта машин из Китая придется на Россию.

Егор Тараруев

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