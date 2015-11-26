Роспотребнадзор научит приморцев беречься от ВИЧ-инфекции

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит в крае с 13 по 19 мая

Символ акции "Стоп ВИЧ". Фото: ИА PrimaMedia

"Горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции стала одним из мероприятий Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", организованной в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia. Акция проходит во всех регионах страны, она приурочена к Международному Дню памяти умерших от СПИДа – это третье воскресенье мая.

Официальная статистика сообщает, что ВИЧ–инфекцией в Приморье поражено 0,5% населения, этот показатель считается концентрированной стадией, при которой инфекция имеет распространение среди уязвимых групп населения, однако среди основного населения активно не передается. Предотвращение распространения вируса, профилактика опасной болезни –главные задачи работы центра по борьбе со СПИД в Приморье. В ходе акции "Стоп ВИЧ/СПИД" в профилактическую работу активно включились и сотрудники отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. С 13 по 19 мая врачи и специалисты-эпидемиологи готовы консультировать всех желающих по телефону 8 800 555 4943, отвечая на вопросы об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и Приморском крае; о происхождении и механизмах передачи ВИЧ-инфекции, о порядке обследования и лечения. Также сотрудники Роспотребнадзора расскажут, какие группы населения наиболее рискуют заразиться ВИЧ. Основной целевой аудиторией профилактической акции является молодежь.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: проходить тестирование на ВИЧ необходимо регулярно, это дает возможность вовремя выявить заболевание и вовремя начать лечение. В Приморском крае во всех государственных медицинских организациях имеется возможность прохождения тестирования на ВИЧ с проведением дотестового и послетестового консультирования по вопросам профилактики.

Отметим, за последние 5 лет число обследований на ВИЧ-инфекцию населения Приморского края возросло с 17,9 % до 24 %, доступность антиретровирусной терапии увеличилась в десятки раз, снизилась доля детей инфицированных ВИЧ при перинатальных контактах, риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составляет 1,5 %, что ниже среднего международного уровня на 0,7 %.