Во Владивостоке показали "шикарную яхту" Путина (фото)

Неожиданная находка всколыхнула приморские соцсети

54-метровая яхта "Сириус" за 30 миллионов евро - лишь одно из нескольких морских судов президента. Фото: https://theins.ru/wp-content/uploads/2017/09/sirius.jpg

"Путин В. В. Владивосток", — гласил на борту судна, которое при все желании с трудом можно было бы назвать президентским. Тем не менее, буквы на корпусе громко говорят сами за себя, сообщает ИА PrimaMedia.

"Неужели оно и правда имеет отношение к Владимиру Владимировичу или кто-то таким образом просто упражняется в юморе?", — недоумевают пользователи соцсетей, пересылая друг другую неожиданное фото.



Личная яхта Путина во Владивостоке. Фото: @nn_vladivostok

Напомним, по данным портала The Insider, главе страны предположительно принадлежат как минимум три яхты. Это шикарная 46-метровой Shellest стоимостью около 1,5 млрд рублей, 54-метровая яхта "Сириус" за 30 млн евро и 57-метровое судно "Олимпия" ценой около 50 млн долларов.