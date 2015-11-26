Во Владивостоке показали "шикарную яхту" Путина (фото)

Неожиданная находка всколыхнула приморские соцсети
Это интересно 13 мая, 23:15
54-метровая яхта "Сириус" за 30 миллионов евро - лишь одно из нескольких морских судов президента. Фото: https://theins.ru/wp-content/uploads/2017/09/sirius.jpg

"Путин В. В. Владивосток", — гласил на борту судна, которое при все желании с трудом можно было бы назвать президентским. Тем не менее, буквы на корпусе громко говорят сами за себя, сообщает ИА PrimaMedia.

"Неужели оно и правда имеет отношение к Владимиру Владимировичу или кто-то таким образом просто упражняется в юморе?", — недоумевают пользователи соцсетей, пересылая друг другую неожиданное фото.

Личная яхта Путина во Владивостоке

Личная яхта Путина во Владивостоке. Фото: @nn_vladivostok

Напомним, по данным портала The Insider, главе страны предположительно принадлежат как минимум три яхты. Это шикарная 46-метровой Shellest стоимостью около 1,5 млрд рублей, 54-метровая яхта "Сириус" за 30 млн евро и 57-метровое судно "Олимпия" ценой около 50 млн долларов.

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