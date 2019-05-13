На день можно будет оформить полис ОСАГО в России

Российским автолюбителям облегчат жизнь
Политика 11:30
Автомобиль. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Сократить минимальный срок действия полиса ОСАГО предлагается до одного дня, предложили в Госдуме РФ. Законодатели считают, что таким образом в правовом поле окажутся перегонщики автомобилей.

В мае Госдума РФ намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, сокращающий минимальный срок действия ОСАГО до одного дня. Сейчас в России зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО, в том числе из-за установленных ограничений по сроку их действия, сообщает "Парламентская газета".

Нововведение позволит перегонщикам автомобилей не выходить из правого поля, приобретая полис всего на день. Сейчас же водитель просто нарушает закон и управляет автомобилем без документа.

Предусматривается и возможность досрочного расторжения договора ОСАГО. При этом страховщик в течение 14 дней должен вернуть страхователю часть денег.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, сегодня около 3 миллионов автомобилистов выезжают на дороги без полисов ОСАГО, либо приобретают фальшивые документы.

Вероника Преображенская

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