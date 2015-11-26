"Плати или накажем": новый вид мошенничества набирает обороты в Приморье

Жителей шантажируют "законом" и грозятся применить жесткие санкции

Объявление. Фото: интернет-аккаунт @vsb_artem в социальной сети instagram

Угрозы, шантаж — ничего не боятся предприимчивые приморцы, стремящиеся заработать на простых человеческих чувствах: страхе и экономности. Новая схема мошенничества, обнаруженная в Приморье, вызвала бурю недовольства в среде местных водителей, сообщает ИА PrimaMedia.

Заплатить 490 рублей вместо 3000: перед таким выбором ставят автолюбителей Приморья находчивые авторы записок, которые стали появляться на лобовых стеклах припаркованных автомобилей в Артеме. О новом виде мошенничества в регионе сообщили приморцы в одном из Instagram-пабликов. Водителям угрожают сообщить в ГИБДД о том, что они нарушили правила парковки. Причем вне зависимости, правда это или нет. В качестве альтернативы предлагается заплатить авторам за молчание всего 490 рублей.

"А у меня вообще однажды сняли номера, пришлось заплатить мошенникам," — вспоминают приморцы старые мошеннические схемы вымогания денег в Приморье.