Посмотреть различные по жанру и стилистике фильмы можно будет с 25 по 31 мая в кинотеатре «Океан»



Неделя французского кино пройдет в Приморье. Фото: предоставлено организаторами

11-я Неделя французского кино (16+) пройдет с 25 по 31 мая в кинотеатре "Океан" во Владивостоке. Эта неделя порадует любителей кинофильмами, разными по жанру и стилистике, но объединенными лейтмотивом поисков себя и достижения цели, сообщает ИА PrimaMedia.

Мечты и стремления героев могут в корне изменить их жизнь. На что они способны, чтобы получить желаемое? От чего готовы отказаться?

Увидеть Париж… Об этом мечтает Бекассин, героиня фильма-открытия Недели — "Бекассин" (12+) Дени Подалидеса. Дочка скромных бретонских фермеров, она выросла на детских сказках и фантазиях о таинственном голубом дереве, исполняющем желания. Встреча с маленькой Лулот, воспитанницей маркизы, перевернет жизнь Бекассин. Мечту о Париже сменяет увлечение техническими новшествами, заботы о девочке и новые друзья…

В центре драмы "Блестяще" (16+) Ивана Аттала вспыхнувший на расовой почве конфликт между преподавателем престижного университета Пьером Мазаром и его студенткой Нилой Сала становится отправной точкой в диалоге разных, но тесно переплетённых культур. Нила представит свой университет на конкурсе ораторского искусства, и только Мазар способен раскрыть в ней скрытые таланты и придать ее словам истинную силу. Исполнитель главной роли Даниэль Отей был номинирован на премию "Сезар", как лучший актер, а Камелия Жордана получила премию "Сезар", как самая многообещающая актриса за роль Нилы.

Социальная драма Ксавье Леграна "Опекунство" (16+), обладатель премии "Сезар" (2019), как лучший фильм года, рассказывает историю борьбы родителей за опеку над сыном. Каждый готов идти до конца, Жюльен становится заложником в противостоянии отца и матери. Фильм принимал участие в конкурсе "Венецианский кинофестиваль" (2017), где был награжден "Серебряным Львом" за лучшую режиссуру и за лучший дебютный фильм. В общей сложности в копилке фильма 10 кинопремий и 19 номинаций.

Биографическая музыкальная драма "Барбара" (18+) рассказывает о невидимой стороне ремесла актера. Не случайно фильм Матье Амальрика открывал секцию "Особый взгляд" на 70-м Каннском международном кинофестивале (2017), где он получил награду "Поэзия кино". Актриса Брижит готовится к роли известной французской певицы Барбары, песни которой навсегда войти в сокровищницу французской эстрады. Она разучивает партитуры, копирует мимику и все больше сливается с персонажем песни. Режиссёр тоже готовится к съемкам: изучает архивные кадры, занимается подбором музыки. Он вдохновлен и даже одержим, но Барбарой — или её воплощением, в лице Брижит?

Историческая драма "Боль" (18+) Эмманюэля Фенкеля возвращает нас в июнь 1944 года, во Францию времён немецкой оккупации, экранизация одноименного автобиографического рассказа Маргерит Дюрас. Главная героиня борется с собственной болью — болью от потери родного человека, болью от пережитых ею самой ужасов войны, болью от уничтоженной Франции, болью от ненависти к немцам. Фильм представлял Францию в категории лучший иностранный фильм на премии "Оскара" 2019 года.

Мировая премьера драмы Робера Гедигяна "Вилла" (18+) состоялась 3 сентября 2017 на 74-м Венецианском международном кинофестивале, где фильм участвовал в основной конкурсной программе. В небольшом прибрежном городке, недалеко от Марселя, Ангела, Джозеф и Арман собираются вокруг своего пожилого отца. Старший сын Арман продолжает заботиться о своём отце и пытается сохранить мир и благополучие в отцовском доме. Но с приездом нежданных гостей всё меняется…

Завершит Неделю французского кино невероятно красивый и вдохновляющий документальный фильм "Поиски Алена Дюкасса" (16+) о всемирно известном рестораторе и отельере Алене Дюкассе. К чему стремится человек, у которого все есть? Фильм покажет два года из жизни человека, который нашел свое призвание: Ален Дюкасс — шеф-повар, ресторатор, отельер, непревзойденный рекордсмен по числу звезд Мишлен, но самое главное — человек, у которого и через 30 лет бесконечных ужинов и дегустаций загораются глаза при виде свежих овощей на гриле, правильно пожаренной рыбы и бокала хорошего вина. Фильм просто обязателен к просмотру всем, кто лелеет свою маленькую мечту и верит, что она вырастет во что-то грандиозное и нужное! А еще, приносящее по 70 млн евро в год…

Отметим, неделя французского кино организована "Альянс Франсез-Владивосток" и сетью кинотеатров "Иллюзион" при поддержке посольства Франции в России и Французского института в Москве.

11-я Неделя французского кино во Владивостоке (2019)

25 мая СБ 19.00 Bécassine — Бекассин , семейная комедия 26 мая ВС19.00 Le Brio — Блестяще, социальная драма, комедия 27 мая ПН 19.00 Jusqu’à la garde — Опекунство, драма 28 мая ВТ 19.00 Barbara — Барбара, биография, драма 29 мая СР 19.00 La douleur — Боль, историческая драма 30 мая ЧТ19.00 La villa— Вилла, драма 31 мая ПТ 19.00 La Quête d’Alain Ducasse – Поиски Алена Дюкасса, биография, документальный

*Все фильмы Недели французского кино демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами