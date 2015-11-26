Анковский пирог для Льва Толстого: чем еще накормят на ЛиТР-2019

В дни фестиваля ресторан «Гусь-карась» устраивает марафон литературной кулинарии

Пирог. Фото: pixabay.com

Еду в русской литературе можно смело назвать "больше, чем едой", нередко именно посредством "пищевых" образов писателям удавалось передать тончайшие нюансы смысла. В ресторане "Гусь-карась" известные писатели и приглашенные гости фестиваля "Литература Тихоокеанской России" раскроют тему взаимосвязи литературы и русской кухни, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам шеф-повара ресторана Ивана Петрашева тесную связь литературы и кулинарии в "Гусь-карасе" создают блюда русской кухни, которые были на страницах книг русских классиков.

— "Гусь-карась" является рестораном русской исторической кухни: традиционная русская кулинария, старинные русские рецепты и традиционная технология приготовления национальных блюд наших предков.

Самая важная связь между литературой и кухней ресторана в том, что у нас в меню представлены многие блюда русской кухни, которые попали из книг русских классиков: бараний бок и кулебяка из "Мёртвых душ" Гоголя, щи и каши из "Анны Карениной" Толстого, перепелка из "Мастера и Маргариты" Булгакова.

Также мы организуем литературные ужины по произведениям русских писателей и поэтов. Мы проводили литературные вечера по тематике творчества Пушкина, Достоевского, — рассказал Иван Петрашев.

В первый день кулинарного марафона, 16 мая, состоится театрализованный званый ужин "Баснословный обжора. И.А. Крылов". Иван Крылов или, как звали его многие с любовью и бесконечным уважением — "Дедушка Крылов", был не только автором, который сделал бесконечно много для русской литературы, но и любителем знатно поесть и невероятно "вкусно" писал об этом. Актеры "Театра Молодёжи" подготовили мини-спектакль по мотивам басен Крылова, а шеф-повар ресторана "Гусь-Карась" разработал особое гастрономическое меню вечера, которое будет сопровождаться специально подобранными напитками. Начало ужина в 20.00. Билеты приобретаем здесь.

17 мая гостей ждет литературный ужин "Как накормить классика, или секреты усадебной кухни". "Анковский пирог" — это проект по исторической кулинарии. Основная идея — показать гастрономическую сторону жизни русской усадьбы: все, что связано с приемами пищи, приготовлением блюд, составлением меню и праздниками. Расскажет о нем руководитель проекта "Анковский пирог, или Секреты усадебной кухни" и координатор арт-фестиваля "Сад гениев" в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна" Юлия Вронская. На данном ужине будет представлено особое гастрономическое меню, в сопровождении специально подобранных напитков. Начало ужина в 20.00. Билеты приобретаем здесь.

18 мая ресторан "Гусь Карась" приглашает гостей на творческую гастрономическую встречу со спикерами фестиваля ЛиТР-19, которые расскажут о своем любимом авторе: как была устроена его повседневная жизнь, какие привычки были особо интересны, как отразились личные кулинарные пристрастия в его произведениях. Специально для этого ужина шеф-повар ресторана разработал особое меню, опираясь на воспоминания современников о любимых блюдах русских классиков.

Спикерами на литературном ужине выступят русский писатель и публицист, исследователь истории русской литературы XX века Алексей Варламов, директор и главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров и шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф "Российской газеты", переводчик, книжный обозреватель Михаил Визель. Начало ужина в 19.00. Билеты приобретаем здесь.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы, как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.