Всегда вместе: авиакомпании обяжут не рассаживать в самолетах родителей и детей

По мнению депутата Госдумы это способствует возникновению паники в чрезвычайных ситуациях

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих получил из Госдумы предложение обязать авиакомпании не рассаживать в самолете членов семей. По мнению автора инициативы, депутата Василия Власова, "это может может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации", пишет РИА Новости.

В настоящее время в большинстве случаев авиакомпании рассаживают пассажиров в самолетах на свое усмотрение. При этом возникают ситуации, когда члены одной семьи оказываются в разных частях самолета.

При возникновении чрезвычайных ситуаций ребенок будет пытаться найти родителей, а они будут пытаться найти его. При этом увеличивается риск возникновения паники и несоблюдения правил безопасности, считает парламентарий.

Егор Тараруев