Некому помочь - названы причины смертности детей в школах

Главной проблемой является нехватка подготовленных медработников

Причиной смерти детей в школах в случае внезапной остановки сердца является отсутствие персонала, способного оказать первую медицинскую помощь, заявил в эфире телеканала "Звезда" главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров.

Количество детских сердечных приступов в России и западных странах приблизительно равно, однако за рубежом половину детей удается спасти.

"В России умирают в школах в год в среднем 1,4, если так можно сказать, ребенка на 100 тысяч учеников. В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника. Но это цифра не смертей, а остановок сердца. Половину детей в мире в развитых странах спасают", – приводит телеканал слова Макарова.

Главной проблемой, по словам кардиолога, остается нехватка подготовленных кадров и оборудования для оказания первой помощи. Огромное количество смертей происходит из-за низкого профессионализма медработников, которые не могут определить заболевания даже в ходе диспансеризации.

"Ни в одной школе вам не будут оказывать первую помощь, даже если там будет медсестра или врач. Я уже не говорю о такой роскоши, как автоматические наружные дефибрилляторы, о которых у нас даже некоторые врачи-кардиологи не знают", – отмечает Макаров.

Помимо этого, право оказания первой помощи людьми неврачебных специальностей в России законодательно не закреплено. "Врач, снявший халат, не имеет права оказывать медпомощь", — заявил кардиолог. В то же время, во всем мире человек, оказывающий медицинскую помощь, не будет преследоваться в судебном порядке, даже если она оказалась неудачной.

Егор Тараруев