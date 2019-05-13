Власти скрывают от россиян свои траты - более трети госзакупок оказались засекречены

Лидерами секретности оказались вполне гражданские структуры
Экономика 15:00

Стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по 44-ФЗ превысила 35% и составила в 2018 году 2,4 трлн рублей. Лидерами "засекреченных" стали Роскосмос, Управление дорожно-мостового строительства и Мосметро.

Всего в прошлом году было заключено 52 717 контрактов, содержащих гостайну. Как правило, такие закупки связаны с обороноспособностью, но и поставки исключительно гражданской продукции могут засекретить, если разглашение информации нежелательно для безопасности, сообщили "Известия" со ссылкой на Минфин

По мнению экспертов, власти чрезмерно увлекаются засекреченностью — для развитых стран такой уровень является аномалией — там он в 2-3 раза меньше. Но для России это не вызывает удивления, так как закрытыми статьями является почти пятая часть бюджетных расходов. Более того засекреченность расходов возрастает — так, с начала 2019 года они возросли на 7,6% и превысили три трлн рублей.

Двумя из трех лидеров по тайным закупкам стали исключительно гражданские организации — Московский метрополитен и Управление дорожно-мостового строительства, которые отказались комментировать засекреченность своих контрактов. По мнению экспертов, это может быть связано секретной топографической и геодезической информацией, заложенной при проектировании объектов. Госкорпорация "Роскосмос", не сильно связанная с военной промышленностью, также в секрете от граждан России потратила 153 млрд рублей.

В Минфине на вопрос издания, какие виды контрактов могут быть рассекречены без серьезных последствий для безопасности страны, сообщили, что заказчики определяют самостоятельно, какая закупка относится к гостайне, опираясь на закон.

Егор Тараруев

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Росстат засекретил почти 5% российского ВВП

В стиле агента 007: в России начали выпускать компьютеры для работы с гостайнами

Кудрин приоткрыл депутатам гостайну

государственные закупки

Ростислав Гольдштейн: Упрощенная система госзакупок станет опорой в реализации нацпроектов

8 апреля, 10:30

Депутат Госдумы от ЕАО: требования к организаторам летнего отдыха детей ужесточат

6 апреля, 16:00

Прокуратура научила директора ДК в ЕАО культуре соблюдения законодательства

10 января, 12:30
Проект «Благое дело» в Приморье расширяет рамки
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia