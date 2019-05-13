Власти скрывают от россиян свои траты - более трети госзакупок оказались засекречены

Лидерами секретности оказались вполне гражданские структуры

Стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по 44-ФЗ превысила 35% и составила в 2018 году 2,4 трлн рублей. Лидерами "засекреченных" стали Роскосмос, Управление дорожно-мостового строительства и Мосметро.

Всего в прошлом году было заключено 52 717 контрактов, содержащих гостайну. Как правило, такие закупки связаны с обороноспособностью, но и поставки исключительно гражданской продукции могут засекретить, если разглашение информации нежелательно для безопасности, сообщили "Известия" со ссылкой на Минфин

По мнению экспертов, власти чрезмерно увлекаются засекреченностью — для развитых стран такой уровень является аномалией — там он в 2-3 раза меньше. Но для России это не вызывает удивления, так как закрытыми статьями является почти пятая часть бюджетных расходов. Более того засекреченность расходов возрастает — так, с начала 2019 года они возросли на 7,6% и превысили три трлн рублей.

Двумя из трех лидеров по тайным закупкам стали исключительно гражданские организации — Московский метрополитен и Управление дорожно-мостового строительства, которые отказались комментировать засекреченность своих контрактов. По мнению экспертов, это может быть связано секретной топографической и геодезической информацией, заложенной при проектировании объектов. Госкорпорация "Роскосмос", не сильно связанная с военной промышленностью, также в секрете от граждан России потратила 153 млрд рублей.

В Минфине на вопрос издания, какие виды контрактов могут быть рассекречены без серьезных последствий для безопасности страны, сообщили, что заказчики определяют самостоятельно, какая закупка относится к гостайне, опираясь на закон.

Егор Тараруев