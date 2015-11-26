Заботы Раков, перемены у Дев и снижение тонуса у Водолеев : гороскоп на 14 мая

Астрологический прогноз на вторник от салона «Мандрагора»
Это интересно 20:00
Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ может произойти перспективная встреча с человеком, занимающим руководящий пост. Хорошее время для поиска дополнительного источника дохода, не связанного с вашей основной работой. Период благоприятен для писателей, художников и всех, кто работает с изображением.

ТЕЛЬЦЫ полны желания увеличить свои накопления, выйти на новый материальный уровень. Рекомендуется заканчивать текущие дела. Будьте внимательны в местах с большим скоплением народа.

Успех ждет БЛИЗНЕЦОВ во всех коллективных видах деятельности. Но будьте избирательны в общении и расходуйте свои силы экономно! Женщины сегодня вправе рассчитывать на особое внимание к своей персоне.

День РАКОВ полон забот, но в целом обещает быть удачным. Подходящий момент для общения с авторитетными, значимыми для вас лицами. Какое-то приобретение способно внести приятное оживление в обычные будни.

ЛЬВЫ выиграют, если проявят осмотрительность в отношениях с людьми, с которыми связаны по работе. Есть склонность к необдуманным поступкам, импульсивным тратам. Хорошо работать с текстами, решать логические задачи, составлять планы.

ДЕВАМ этот период подходит для перемены рода деятельности, путешествий и поездок. Предоставьте больше свободы своему романтическому партнеру — это пойдет на пользу вашим отношениям.

ВЕСАМ лучше всего заняться интеллектуальной работой. Если вы почувствуете усталость, не стоит употреблять сильные стимуляторы. Занятие любыми видами творчества, легкая физическая нагрузка окажет мягкий и более стойкий тонизирующий эффект.

СКОРПИОНАМ новая информация придаст сил, заставит задуматься о будущем. Все проекты будут требовать вашего непосредственного участия, быстрых решений и точных действий. Не давайте поводов для сплетен.

СТРЕЛЬЦАМ день предлагает расширить свою сферу предлагаемых услуг, выйти на новых клиентов. Если вы будете вести себя более активно, останется время и на разные приятные вещи. Рекомендуется делать массаж, различные растирания, принимать витамины – желательно, в натуральном виде.

КОЗЕРОГИ получат шанс изменить к лучшему финансовое положение, завести полезные знакомства. Работа может не оставить времени на все остальное: распределите свои силы разумно, оставив часть энергии на личную жизнь.

У ВОДОЛЕЕВ день отмечен обилием домашних дел и некоторым снижением тонуса. Этому могут способствовать долгие разговоры, отрицательные эмоции: постарайтесь защититься от негативного влияния окружающей среды, не вступайте в споры. В одежде лучше предпочесть натуральные ткани.

РЫБАМ в профессиональной деятельности стоит переложить часть своих проблем на коллег, а самим уделить чуть больше внимания своей семье. Психологический климат в вашем окружении будет полностью зависеть от вас. Некоторые Рыбы выступят в роли организатора неожиданного события.

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