Во Владивостоке назвали работу с самой большой зарплатой

В столице Приморья предлагают одну из лучших вакансий в стране

Работа. Фото: ИА PrimaMedia

Неожиданное предложение всколыхнуло приморский рынок вакансий в прошедшие майские праздники. Зарплату от 100 тысяч рублей на руки за работу в должности финансового директора назначила популярная база отдыха во Владивостоке. Предложение оказалось в десятке самых выгодных по всей России, сообщает ИА PrimaMedia.

Вакансия от группы компаний в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания заняла 8 из 10 мест в списке самых высокооплачиваемых среди офисных должностей в России, сообщает рекрутинговый портал HeadHunter.

База отдыха Novik Country Club на острове Русский вблизи Владивостока ищет финансового директора с опытом работы от 3 лет. В обязанности входит множество задач от консолидация системы финансовой отчетности до управление финансовыми потоками группы компаний. Взамен работнику обещают конкретную зарплату, хороший коллектив и возможность реализовать свой потенциал. Напомним, за 100 тысяч рублей у месяц.

Примечательно, что согласно информации Финансового университета при правительстве России, достаточной зарплатой во Владивостоке считается сумма в 67 тысяч рублей в месяц. В Хабаровске – 57 тысяч рублей. В Москве запросы наиболее высокие – 100 тысяч рублей, а в Чите самые низкие – 50 тысяч рублей.