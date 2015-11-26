День встреч у Тельцов, ключевые события Львов и прибыль Весов: гороскоп на 15 мая

Астрологический прогноз на среду от салона «Мандрагора»
Это интересно 20:00
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ ощутят в себе силы справиться с новыми обязанностями. Привлечь нужных людей вы сможете исходящей от вас энергией, уверенностью в своих силах. Время благоприятно для серьезной работы, проявления инициативы: удача отметит активных и предприимчивых!

У ТЕЛЬЦОВ — прекрасное время для контактов, встреч, разнообразного общения. Запишите свои сегодняшние сны: через некоторое время вы сможете расшифровать пришедшую информацию.

БЛИЗНЕЦАМ представится шанс показать, на что они способны. Успешными будут покупки, поездки, можно удачно решить юридические вопросы. Однако советы посторонних могут сбить с толку.

РАКАМ показано общаться с друзьями и родственниками, полезно слушать музыку, еще лучше – играть и петь самим. Положение планет усиливает гибкость, изобретательность, активизирует работу духовной сферы.

Со ЛЬВАМИ может произойти событие, которое изменит их планы на ближайший период. Вода сегодня обладает особыми целительными свойствами: лучше всего, если вам удастся окунуться в природном источнике, но подойдет и обычная ванна.

ДЕВАМ сегодня удаются дела, требующие пунктуальности и профессионального мастерства. В личной жизни подумайте, что зависит от вас. "Красота в глазах смотрящего", — если вы отнесетесь к этому факту с пониманием, то поправите свои дела.

ВЕСЫ могут рассчитывать на получение прибыли в профессиональной сфере. Помните: выбирая, вам следует руководствоваться не только материальной выгодой, но и возможностью дальнейшего роста. Употребляйте только свежие продукты.

СКОРПИОНЫ, не стоит хвататься за несколько дел сразу: определитесь, что сейчас у вас на первом месте. Вы можете повлиять на свое будущее с помощью положительного настроя и медитации.

СТРЕЛЬЦОВ ждет насыщенный день, связанный как с профессиональной деятельностью, так и решением личных проблем. Многим пришла пора покорять новые рубежи в сфере творчества! Реализованное сегодня желание может изменить жизненную ситуацию в корне.

КОЗЕРОГАМ звезды советуют не расходовать энергию понапрасну. День подходит для интеллектуального труда, изучения традиций прошлого, приготовления национальных блюд. Хорошо идет очищение через воду.

У ВОДОЛЕЕВ подходящий день для наведения порядка в делах и бумагах, для мудрого распределения финансов. В профессиональном плане время благоприятно для увеличения ответственности, разрешения спорных вопросов.

РЫБЫ, сегодня у вас есть прекрасная возможность поставить интересующее вас дело на новые рельсы. Также события этого дня заставляют задуматься о том, каким образом можно улучшить отношения с людьми. Возможно, какие-то установки из прошлого вам только мешают.

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