Роструд напомнил о следующих длинных выходных

Роструд напомнил россиянам о следующих продолжительных выходных. Очередные продолжительные выходные ждут работающих граждан только в ноябре.
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян со 2 по 4 ноября, уточнили в Роструде. Там напомнили: эти дни будут праздничными по случаю Дня народного единства, пишет РИА Новости.
Что касается празднования Дня России 12 июня — выходной будет только один — в среду.
На прошлой неделе Минтруд представил график праздничных дней на следующий год. Ведомство готовит предложения по поводу переноса выходных, чтобы у россиян вновь были "мини-каникулы". Механизм переноса предлагают такой: выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).
График праздничных дней в 2020 году будет выглядеть так:
— с 1 по 8 января;
— с 22 по 24 февраля;
— с 7 по 9 марта;
— с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;
— с 12 по 14 июня;
— 4 ноября.
Окончательное решение относительно переноса праздничных дней примет правительство РФ.
Ольга Толмачева