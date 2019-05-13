Роструд напомнил о следующих длинных выходных

Очередные продолжительные выходные будут последними длинными в этом году

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Роструд напомнил россиянам о следующих продолжительных выходных. Очередные продолжительные выходные ждут работающих граждан только в ноябре.

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян со 2 по 4 ноября, уточнили в Роструде. Там напомнили: эти дни будут праздничными по случаю Дня народного единства, пишет РИА Новости.

Что касается празднования Дня России 12 июня — выходной будет только один — в среду.

На прошлой неделе Минтруд представил график праздничных дней на следующий год. Ведомство готовит предложения по поводу переноса выходных, чтобы у россиян вновь были "мини-каникулы". Механизм переноса предлагают такой: выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).

График праздничных дней в 2020 году будет выглядеть так:

— с 1 по 8 января;

— с 22 по 24 февраля;

— с 7 по 9 марта;

— с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;

— с 12 по 14 июня;

— 4 ноября.

Окончательное решение относительно переноса праздничных дней примет правительство РФ.

Ольга Толмачева