Выставка фотографий «Природа – мой мир» откроется во Владивостоке

Работы представит фотограф Нина Цуканова

Афиша. Фото: предоставлено организаторами

Торжественное открытие персональной выставки фотографий Нины Васильевны Цукановой "Природа – мой мир" (0+) состоится 14 мая в Приморском краевом центре народной культуры. Уникальность этой экспозиции в том, что Нина Васильевна – слабовидящий фотограф. Гости станут свидетелями того, как исполнится мечта фотографа о собственной персональной фотовыставке, сообщает ИА PrimaMedia.

Выставка инициирована Городской общественной организацией инвалидов.

Справка: ЦУКАНОВА Нина Васильевна. Родилась 8 февраля 1941 года в Белогорске Амурской области. Окончив энерготехникум, работала художником в цехе сувениров, заведующей бюро в машинописном отделении и даже водителем троллейбуса. Рисованием и сочинением стихов увлекалась с детства, а позже в ее жизнь пришла любовь к фотографии.

Все фотоработы Нины Васильевны излучают тепло и любовь к жизни. В своих снимках она чаще всего изображает природу: закаты, восходы, пробуждение природы, животный мир и детей.

Фотографии принимали участие в различных конкурсах и фотовыставках: городских, районных, международных ("Филантроп", "Мой город у моря", "Приморские зори", "Надежда, Вдохновение, Талант").

Особый дар художника увидел председатель Тихоокеанского союза фотохудожников Юрий Луганский, который не только давал уроки мастерства, но и принимал фотоработы для размещения в своих журналах и буклетах, планировал издать фотоальбом, куда должны были войти и работы Нины Васильевны, но не успел это осуществить, ушел из жизни.

Торжественное открытие выставки "Природа – мой мир" состоится во вторник, 14 мая, в 17.00, в выставочном зале государственного автономного учреждения "Приморский краевой центр народной культуры" по адресу ул. Пушкинская, 25. Выставка пройдет с 14 по 20 мая, с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.