Республика Корея расширяет рамки экономического сотрудничества в северном направлении

Чиновники подготовили ряд реформ, связанных с развитием инфраструктуры, медицинского благосостояния и инфокоммуникационных технологий

Председатель комитета северного экономического сотрудничества при президенте РК Квон Ку Хун. Фото: ИА PrimaMedia Korea

Комитет северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея (РК) совместно с другими ведомствами подготовил ряд реформ, связанных с развитием инфраструктуры, медицинского благосостояния и ИКТ. Об этом 10 мая сообщили представители комитета во время церемонии открытия семинара, посвященного задачам и стратегиям экономического сотрудничества в северном направлении. Предполагается, что подобное решение было принято с целью укрепления партнерства РК со странами Евразии в области высоких технологий, сообщает ИА PrimaMedia Korea.

В мероприятии принял участие профессор Сеульского университета Вон Ён Голь, выступив с докладом на тему "Экономическое объединение Евразии и возможности для сотрудничества". Профессор Вон рассказал о возможной активизации торгового взаимодействия между странами Евразии, включая РК и Китай, а также подчеркнул особую роль двух стран в евразийской интеграции.

Директор корейской углеродной финансовой ассоциации Ким Хё Сон в докладе "Результаты и задачи энергетического партнерства в северном направлении" рассмотрела проблему сотрудничества в сфере СПГ и перехода к использованию экологически чистых источников энергии в аспекте геополитических рисков и вопросов безопасности. В завершении начальник отдела корейского морского института Хван Чжин Хи представила собравшимся гостям доклад о результатах и задачах сотрудничества в сфере логистики и морских перевозок. По ее мнению, расширение экономического сотрудничества в северном направлении требует решения ряда вопросов, связанных с экономическими санкциями против России, гарантией безопасности капиталов, подготовкой специалистов и юридической поддержкой, а также расширением международных общественных связей.

Добавим, что семинар проводился совместно с научным обществом международной торговли РК. Как ожидается, уже во втором полугодии будет подготовлена стратегия партнерства РК в северном направлении, а также определено видение сотрудничества со странами Средней Азии.