Республика Корея расширяет рамки экономического сотрудничества в северном направлении

Чиновники подготовили ряд реформ, связанных с развитием инфраструктуры, медицинского благосостояния и инфокоммуникационных технологий
PrimaMedia Korea
Бизнес 16:09
Председатель комитета северного экономического сотрудничества при президенте РК Квон Ку Хун. Фото: ИА PrimaMedia Korea

Комитет северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея (РК) совместно с другими ведомствами подготовил ряд реформ, связанных с развитием инфраструктуры, медицинского благосостояния и ИКТ. Об этом 10 мая сообщили представители комитета во время церемонии открытия семинара, посвященного задачам и стратегиям экономического сотрудничества в северном направлении. Предполагается, что подобное решение было принято с целью укрепления партнерства РК со странами Евразии в области высоких технологий, сообщает ИА PrimaMedia Korea.

В мероприятии принял участие профессор Сеульского университета Вон Ён Голь, выступив с докладом на тему "Экономическое объединение Евразии и возможности для сотрудничества". Профессор Вон рассказал о возможной активизации торгового взаимодействия между странами Евразии, включая РК и Китай, а также подчеркнул особую роль двух стран в евразийской интеграции.

Директор корейской углеродной финансовой ассоциации Ким Хё Сон в докладе "Результаты и задачи энергетического партнерства в северном направлении" рассмотрела проблему сотрудничества в сфере СПГ и перехода к использованию экологически чистых источников энергии в аспекте геополитических рисков и вопросов безопасности. В завершении начальник отдела корейского морского института Хван Чжин Хи представила собравшимся гостям доклад о результатах и задачах сотрудничества в сфере логистики и морских перевозок. По ее мнению, расширение экономического сотрудничества в северном направлении требует решения ряда вопросов, связанных с экономическими санкциями против России, гарантией безопасности капиталов, подготовкой специалистов и юридической поддержкой, а также расширением международных общественных связей.

Добавим, что семинар проводился совместно с научным обществом международной торговли РК. Как ожидается, уже во втором полугодии будет подготовлена стратегия партнерства РК в северном направлении, а также определено видение сотрудничества со странами Средней Азии.

экономика

Балетный спектакль «Сад Великана» показали на сцене культурного центра Ыльсукдо в Пусане

15:49

Журналистам Дальнего Востока показали остров-ботанический сад в Южной Корее

8 мая, 17:54
Проект «Благое дело» в Приморье расширяет рамки
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia