Рассеянные Близнецы, волнение Весов и чувствительные Стрельцы: гороскоп на 18 мая

Астрологический прогноз на субботу от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ восстановить силы поможет смена обстановки. Также хорошо менять что-то в окружающем пространстве, вносить в дом обереги и талисманы. Можете посидеть у свечи, а еще лучше – у костра.

ТЕЛЬЦЫ продолжат сбор сведений об интересующем их вопросе. Глубокий интерес может проявиться к иностранным культурам. Также можно подумать о семейном отдыхе на природе, о проведении детского праздника.

БЛИЗНЕЦЫ сейчас полны идей, но несколько рассеяны. Соберитесь и проясните для себя: чего именно вы хотите добиться в ближайшее время? Сегодня лучше не употреблять крепкие напитки и острую пищу.

РАКАМ звезды советуют провести день вне дома, с людьми, близкими по духу. Рекомендованы контакты с иногородними гостями и иностранцами. Положение планет способствует принятию оригинальных решений, творческим замыслам.

День ЛЬВОВ обещает быть весьма оживленным. Благоприятный период для изобретателей, целителей, педагогов. Вы способны донести до окружающих свои идеи и получить поддержку. Возможен выигрыш в играх, рискованных предприятиях.

ДЕВЫ сегодня способны восстановить все, что требует починки: это касается и вещей, и отношений. Хорошее время для командировок и поездок, расширения круга общения. Не запускайте свою физическую форму: займитесь спортом, танцами.

Работа, которую непременно нужно сделать, внесет волнение в жизнь некоторых ВЕСОВ. Многие будут решать проблемы, которые касаются финансов или обустройства досуга. Период полон планов и надежд, большинство из которых могут осуществиться.

СКОРПИОНАМ будет полезно избавиться от предметов, которые, как они чувствуют, оказывают на них неблагоприятное воздействие. Очистите жилище, завершите мелкие дела. Можно удачно обзавестись полезными связями.

СТРЕЛЬЦАМ сейчас свойственны исключительная эмоциональность и чувствительность. Общение с друзьями позволит проявить свои таланты и принесет кучу положительных эмоций! Хорошо смотреть на пламя свечи.

У КОЗЕРОГОВ период связан с индивидуальным творчеством, раскрытием всех потенциальных возможностей. Вам следует многое переоценить и решить, к чему же теперь стоит стремиться. Вероятны вещие сны, но сбудутся они не скоро.

Усилия ВОДОЛЕЕВ увенчаются успехом, и особенно удачными будут дела, связанные с сочинением текстов. Выполняя задуманное, вы можете столкнуться с протестом близких. Вторую половину дня хорошо посвятить любым делам, возвышающим дух. Очищению сознания будет способствовать пение, танцы.

РЫБАМ день несет информацию о будущем и дает возможность на это самое будущее влиять. Время создания положительных настроев и мыслеобразов. Может возникнуть желание коренным образом изменить свою жизнь, сблизиться с новыми людьми.