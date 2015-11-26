Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы, прошел во Владивостоке

В дальневосточных соревнованиях приняли участие спортсмены из Приморья, Хабаровска, Якутии, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей

Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы. Фото: предоставлено организаторами

Детский дальневосточный турнир по дзюдо, посвящённый празднованию 74-ой годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне "Во славу Бессмертного полка "Никто не забыт, ничто не забыто" среди юношей и девушек, прошел 11 мая во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Соревнования проводились региональным отделением Всероссийской Федерацией школьного спорта (руководитель — заслуженный тренер России Мовсес Барсегян, координатор федерального проекта "Детский спорт" в ДФО) в рамках проекта "Детский спорт". Оператором проекта является Всероссийская Федерация школьного спорта, возглавляемая трехкратной олимпийской чемпионкой, депутатом Государственной думы Ириной Родниной при поддержке администрации Приморского края, Федерации дзюдо Приморского края и регионального отделения партии "Единая Россия".

Реализация проекта предусматривает создание школьных спортивных клубов и дворовых команд, привлекая массовое участие школьников и взрослых, а также пропаганды здорового образа жизни.

Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы. Фото: предоставлено организаторами Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы. Фото: предоставлено организаторами Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы. Фото: предоставлено организаторами Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы. Фото: предоставлено организаторами Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы. Фото: предоставлено организаторами Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы. Фото: предоставлено организаторами 1 / 6

В открытом детском дальневосточном турнире по дзюдо приняли участие спортсмены возрастной группы 2005-2008 г.р. из городов Приморского края, Хабаровского края, Сахалинской, Амурской и Магаданской областей в 23 весовых категориях (от 30 кг до +73 кг).

На турнир были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, Афганской войны, ветераны армии и флота. Также почетными гостями стали член Совета Федерации ФС РФ от Законодательного собрания Приморского края, секретарь Приморского регионального отделения ВПП "Единая Россия" Людмила Талабаева, председатель думы Владивостока Андрей Брик, директор департамента физкультуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, и.о. директора департамента образования и науки Приморского края Наталья Василянская, председатели Совета ветеранов ОВД УМВД России по Владивостоку, управления инвалидов войны в Афганистане и локальных войн и руководитель международной ассоциации сотрудников и ветеранов службы безопасности президента, партнеры турнира и члены попечительского Совета регионального отделения ВФШС.

Партнерами турнира стали сеть магазинов "Рыбный островок", информационное агентство PrimaMedia.

В зал строем вошли юные спортсмены с фотографиями своих дедушек и бабушек на штенедерах – участников Великой Отечественной войны. Прозвучал Гимн Российской Федерации.

С приветственным словом от имени президента Всероссийской Федерации школьного спорта, трехкратной олимпийской чемпионки, депутата Госдумы Ирины Родниной выступил Мовсес Барсегян.

Также с приветственным словом к участникам и ветеранам обратилась член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Приморского края, секретарь Приморского регионального отделения ВПП "Единая Россия" Людмила Талабаева. Она отметила значимость проекта, развитие детского и дворового спорта, а также патриотическое воспитание юношей и девочек, формирования любви к родному краю и Родине, поздравила ветеранов, наградила благодарственными письмами и грамотами Николая Ивановского, Елену Сапинскую, Виталия Сокоушина, Михаила Бровкина, Виктора Аблапова.

Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы. Фото: предоставлено организаторами Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы. Фото: предоставлено организаторами 1 / 2

Затем следовало приветственное слово председателя думы Владивостока Андрея Брика с последующим вручением благодарностей Думы города Владивостока Ирине Кузьминой и Роману Власову за активное участие и вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание молодежи в Приморском крае.

Далее с приветственной речью выступил директор департамента физкультуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, от имени президента Всероссийской Федерации школьного спорта он вручил лучшим спортсменам, тренерам грамоты и подарки, а также благодарственные письма Любови Петровой, Ирине Кузьминой, Олегу Михайлову.

От имени ветеранов Великой Отечественной войны выступил Исаак Ланцман — полковник в отставке, участник Курской битвы в годы ВОВ.

Участники турнира и почетные гости почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне. Спортсмены пронесли цветы перед строем для возложения к мемориалу Вечного огня на Корабельной набережной.

С вокальным номером авторской песни "Бессмертный полк" выступил артист, автор и исполнитель Николай Ивановский. Также после церемонии были вручены памятные подарки участникам Великой Отечественной войны.

После финальных схваток победителям и призерам турнира были вручены медали соответствующих степеней, грамоты, вымпелы, кубки и ценные подарки от организаторов и партнеров турнира.



Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы. Фото: предоставлено организаторами

Общекомандные места распределились следующим образом:

1 место – спортсмены Приморского края,

2 место – спортсмены Магаданской области,

3 место – спортсмены Сахалинской области.

Призы вручали ветераны Великой Отечественной войны и почетные гости соревнований.