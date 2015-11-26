«Жив, курилка?»: Круглый стол «Современная литература ДВ» пройдет на ЛиТРе-2019

Кто пишет, о чем и где почитать – за ответами стоит прийти в Приморское краевое отделение РГО на улицу Петра Великого, 4 в пятницу, 17 мая

На небосклоне дальневосточной литературы - закат или рассвет?. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

В насыщенной программе фестиваля "Литература Тихоокеанской России"-2019 (6+), который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока, конечно же, нашлось место для серьезного разговора о современной литературе Дальнего Востока. Этому будет посвящен круглый стол "Современная литература Дальнего Востока" (12+), который состоится в помещении Приморского краевого отделения Русского географического общества по адресу: улица Петра Великого, 4 в пятницу, 17 мая. Начнется мероприятие в 10.00, сообщает ИА PrimaMedia.

В качестве специальных участников на круглый стол приглашены главный редактор литературно-художественного журнала "Дальний Восток" Александра Николашина и редактор отдела поэзии журнала Елена Добровенская. Приморье представят писатели и поэты, в том числе авторы "Дальнего Востока". Ожидается участие и столичных гостей. Модератором выступит историк и культуролог Елена Волкова, научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Участники круглого стола поделятся своими мыслями по поводу нынешнего состояния литературы Дальнего Востока, поговорят о ее перспективах, о том, какие темы интересны читателям и самим литераторам. В каком ключе может и должны развиваться современная литература Дальнего Востока.

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Одним из ключевых партнеров фестиваля является компания "Ростелеком".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.