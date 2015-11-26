Названы регионы РФ, в которых полетят головы губернаторов

Обнародованы сведения из тайных "досье" Кремля
Политика 16:45
Тематическое изображение. Фото: Антон Новгородов

Выявлены российские регионы, жители которых жаждут сменить губернатора. Как показали проведенные для Кремля закрытые социсследования, граждане горят желанием заменить четырех нескольких руководителей регионов.

Наибольший запрос на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии, утверждают источники РБК. Главы этих регионов возглавили список аутсайдеров, к ним население питает меньше всего доверия. Кроме того, в ТОПе антирейтинга руководители Еврейской автономной области, а также Ульяновской, Челябинской, Оренбуржской областей и Республики Алтай. Главы трех последних уже отправлены в отставку в марте этого года.

Что касается противоположной стороны списка, опрос показал: больше всего граждане доверяют градоначальнику Москвы Сергею Собянину. Кроме того, пользуются уважением и доверием населения главы Тульской области, Ненецкого АО, Тюменской области, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Омской и Ивановской областей. Кроме того, как показал опрос, не горят желанием сменить руководителя жители Хабаровского края и Чеченской Республики.

Кстати говоря, уровень доверия к власти вошел в список показателей, по которым будет оцениваться работа губернаторов. Соответствующие поправки к оценке руководителей на местах в апреле утвердил президент РФ Владимир Путин. В список вошли еще 15 критериев, включая занятость населения в бизнесе, уровень зарплат, рождаемость, уровень бедности населения и другие.

Анна Кольцова

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