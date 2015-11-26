Успех Овнов, яркая поездка Львов и Скорпионы-лидеры: гороскоп на 20 мая

Астрологический прогноз на понедельник от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ хорошее время для повышения квалификации: вы легко усвоите новую информацию. Также есть шанс увлечь своими планами состоятельных людей. Любые начинания будут успешны при условии, что вы готовы в них вложиться.

ТЕЛЬЦЫ получат полное право на отдых, выполнив задуманное. Своевременными окажутся действия, направленные на благоустройство квартиры и рабочего места. Эффективна коммерческая деятельность, обмен, хороший день для поездок и путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ могут рассчитывать на понимание руководства и других влиятельных лиц. Хорошо прислушиваться к советам и обмениваться опытом. Возрастает творческая интуиция, возможны необычные достижения в науке и творчестве.

Успеть сделать как можно больше нужно сегодня РАКАМ. Кого-то запутанное положение на работе заставит коренным образом менять взаимоотношения с партнерами. Не оставайтесь в стороне от важных событий!

ЛЬВАМ все предложения следует критически осмыслить, прежде чем принимать в них участие. Велика необходимость реальной оценки происходящего. Яркой и впечатляющей обещает быть сегодняшняя поездка, особенно совершенная в правильном обществе.

ДЕВЫ убедятся, что их ценят и уважают. Вокруг царит здоровая рабочая атмосфера. Следует внимательно отнестись к информации, приходящей из непривычных источников. Не отвергайте ее, не разобравшись.

Материальная заинтересованность подталкивает ВЕСОВ к шагу, который потребует огромного физического и психического напряжения. Во многом успех зависит от вашей способности противостоять собственным страхам, сложившимся стереотипам.

СКОРПИОНЫ выступят в роли лидеров, решая профессиональные вопросы. Особенно хорошо идет работа в группе. Многие из вас совершат удачное приобретение, купив вещь для себя лично.

Некоторым СТРЕЛЬЦАМ пришло время задуматься о более плотном графике работы. У кого-то даже дом может стать местом продуктивных встреч, выгодных контрактов. Также хорошо позаботиться о своем самочувствии, сделав упор на физические нагрузки.

Для КОЗЕРОГОВ это день изучения новой техники, овладения полезными навыками. Возрастают ваши духовные, творческие и сексуальны силы. Возможно, любимый человек ожидает от вас более решительных действий.

ВОДОЛЕИ будут сегодня необычайно энергичны, даст о себе знать тяга ко всему необычному и загадочному. Прекрасный день для духовных практик. Именно сейчас возможно получение тайных знаний через внезапные прозрения и сны.

РЫБЫ в своих начинаниях могут рассчитывать на поддержку друзей. Удачно закончиться и обращение к вышестоящим лицам. Задачи этого периода непростые, но, решив их, вы получите признание. Хорошо начинать новый цикл работы с организмом.