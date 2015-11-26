В рамках рекламной кампании команда предстает в роли иллюзионистов, намеренных открыть публике глаза на наполнение их тарифов

Tele2 продвигает честные звонки внутри сети. Фото: предоставлено Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, рассказывает о преимуществах тарифной линейки "Мой Tele2". Ее пользователям доступны честные звонки внутри сети оператора, которые не расходуют пакет минут. В поддержку этого предложения оператор запустил новую рекламную кампанию, сообщает пресс-служба Tele2.

Действуя по "другим правилам", Tele2 создает альтернативу рыночным практикам и напоминает, что внутри сети можно общаться без ограничений. Оператор подчеркивает свой честный подход, предлагая клиентам простой и удобный продукт.

Новые и действующие абоненты тарифной линейки "Мой Tele2" получают честное и выгодное предложение – звонки на номера Tele2 не расходуют пакет минут. Оператор заявляет: пользоваться тарифами Tele2 выгодно, а общаться без ограничений просто. Для этого достаточно стать абонентом тарифного плана линейки "Мой Tele2".

В поддержку предложения "Честные звонки внутри сети" Tele2 запустила новый этап рекламной кампании. На этот раз команда Tele2 предстает в роли иллюзионистов, намеренных открыть публике глаза на наполнение их тарифов.

Они напоминают зрительному залу: время – понятие иллюзорное, особенно применительно к пакету тарифного плана. "Поэтому у некоторых количество минут в пакете весьма условное", – резюмирует команда Tele2.

Честные иллюзионисты объясняют: "Вам кажется, что минуты есть, а на самом деле их нет: оказалось, бесплатные звонки внутри сети расходуют пакет". Но только не у абонентов Tele2. У них не исчезают минуты, если они звонят внутри сети, подчеркивает босс команды Tele2.

Новое видео доступно на канале Tele2 в YouTube по ссылке.