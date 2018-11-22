Как в кино: эксперты LOYS рассказали об адвокатских расследованиях приморским коллегам

Семинар провело адвокатское бюро LOYS, чей филиал открылся во Владивостоке 7 мая

Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса". Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS

Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса" прошел во Владивостоке. Его провело адвокатское бюро LOYS, чей филиал открылся в столице Приморья 7 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

Обсуждение практики, известной преимущественно по фильмам и сериалам ("Линкольн для адвоката" (16+), "Народ против О. Джея Симпсона" (18+), привлекло внимание большой аудитории – юристов, адвокатов и уполномоченных лиц. Почетными гостями мероприятия стали уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников, полномочный представитель международной ассоциации русскоязычных адвокатов Яна Аминьева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, президент бизнес-клуба "Авангард" Валерий Калюжный.

Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса". Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса". Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса". Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса". Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS 1 / 4

Приветствуя собравшихся, они обозначили важность обсуждаемой темы: бизнес-сообщество на Дальнем Востоке занимает особое положение. С одной стороны, оно оторвано от федерального центра и часто вынуждено обращаться за защитой к столичным юристам, с другой – соседствует с азиатско-тихоокеанским регионом и открыто для сотрудничества.

Открывая первую сессию семинара, заместитель председателя совета партнеров LOYS Константин Фарберов подчеркнул, что общепринятого определения адвокатского расследования не существует: этот институт уголовного процесса знаком благодаря фильмам, в которых адвокат выясняет все обстоятельства запутанного дела, нежели благодаря реальной практике. Фарберов определил адвокатское расследование как вид квалифицированной юридической помощи, который регламентируется законом об адвокатуре и кодексом профессиональной этики адвоката. Спикер отметил, что расследование применяется при уголовном преследовании, внутренних проверках организаций, проверках контрагентов, налоговых проверках.

Семинар провело адвокатское бюро LOYS. Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса". Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса". Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса". Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS 1 / 4

В ходе этой же сессии партнер, руководитель практики адвокатских расследований Антон Терехин рассказал об источниках получения данных и обозначил риски при работе с информацией на примере реальных дел.

Помимо теоретической базы, которой должен владеть адвокат, приступающий к расследованию, участники семинара разобрали кейсы из практики бюро LOYS. Старший юрист гражданско-правового направления LOYS Наталья Бараданченкова рассказала, как применять методы адвокатского расследования в делах о несостоятельности и банкротстве.

Увлекательным и в прямом смысле слова кинематографичным примером поделился председатель совета партнеров LOYS Денис Пучков. Он рассказал, как в ходе расследования адвокаты нашли родных приемной девочки. Уже будучи подростком, живущим за границей в приемной семье, она захотела найти своих родственников. Как подчеркнул Денис Пучков, главным методом расследования в данном случае стали опросы граждан и видеофиксация их показаний. В итоге собранные материалы превратились в настоящий фильм, который адвокаты подарили доверителю ко дню рождения девочки.

Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса". Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса". Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS Семинар "Адвокатское расследование как инструмент защиты бизнеса". Фото: предоставлено адвокатским бюро LOYS 1 / 3

Научно-практический семинар закончился презентацией адвокатского бюро и его нового офиса во Владивостоке. В планах LOYS – продвижение на Дальнем Востоке практик уголовно-правовой защиты бизнеса и адвокатских расследований.

Денис Пучков рассказал о стратегии на ближайшие годы. Это открытие филиалов по всему миру, в том числе в США, Европе и Азии. Говоря о России, он отметил, что бюро начало воплощать планы по своему развитию с востока и запада – ранее, 29 апреля, открылся офис LOYS в Калининграде.