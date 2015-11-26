"А кто в плюсе?": самое важное о законе Медведева для "модных" водителей

Получить разрешение на изменения можно получить разными способами

Автотюнинг. Фото: ИА PrimaMedia

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал новый закон, который заметно усложнит жизнь многим автолюбителям. Речь идет о правилах, по которым будут узаконивать или наоборот запрещать всевозможный тюнинг, которым часто увлекаются российские автолюбители – кенгурины, лебедки, дополнительный пластиковый или металлический обвес и пр. При этом новые правила тюнинга вступят в силу с 1 июня 2019 года.

Процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей получат статус госуслуги, которой можно будет воспользоваться с 1 июня 2019 года. Автор проекта — МВД РФ предлагает получать разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства без посещения ГИБДД. Оформить документы можно будет через интернет. Два соответствующих регламента в МВД разместили на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Затем водитель получает разрешение на установку нового оборудования и с ним едет на сервис. После этого он должен будет поехать в лабораторию, получить протокол проверки и пройти техосмотр.

Срок оформления документов, согласно регламенту, составит всего один рабочий день, сообщают "Автоновости дня".

Затем автомобилист снова отправляется в Госавтоинспекцию. Согласно второму регламенту, в подразделении ГИБДД специалисты проверяют документы, сам автомобиль, а также проводят другие необходимые процедуры. В случае положительного решения владелец машины получает новое СТС, где кратко описаны все изменения. Размер государственной пошлины составит 800 рублей. Впоследствии такое заключение будет внесено в реестр, Минэкономразвития планирует его создать к 1 января 2020 года.

Новый закон Дмитрия Медведева вызвал огромный резонанс в автомобильном сообществе. В частности, любители тюнига, который еще называют "модными" водителями не совсем одобряют новые правила тонировки. Вероятно, озвученный механизм облегчит жизнь водителям при прохождении такой процедуры.