"А кто в плюсе?": самое важное о законе Медведева для "модных" водителей

Получить разрешение на изменения можно получить разными способами
Это интересно 10:50
Автотюнинг. Фото: ИА PrimaMedia

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал новый закон, который заметно усложнит жизнь многим автолюбителям. Речь идет о правилах, по которым будут узаконивать или наоборот запрещать всевозможный тюнинг, которым часто увлекаются российские автолюбители – кенгурины, лебедки, дополнительный пластиковый или металлический обвес и пр. При этом новые правила тюнинга вступят в силу с 1 июня 2019 года.

Процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей получат статус госуслуги, которой можно будет воспользоваться с 1 июня 2019 года. Автор проекта — МВД РФ предлагает получать разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства без посещения ГИБДД. Оформить документы можно будет через интернет. Два соответствующих регламента в МВД разместили на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Затем водитель получает разрешение на установку нового оборудования и с ним едет на сервис. После этого он должен будет поехать в лабораторию, получить протокол проверки и пройти техосмотр.

Срок оформления документов, согласно регламенту, составит всего один рабочий день, сообщают "Автоновости дня".

Затем автомобилист снова отправляется в Госавтоинспекцию. Согласно второму регламенту, в подразделении ГИБДД специалисты проверяют документы, сам автомобиль, а также проводят другие необходимые процедуры. В случае положительного решения владелец машины получает новое СТС, где кратко описаны все изменения. Размер государственной пошлины составит 800 рублей. Впоследствии такое заключение будет внесено в реестр, Минэкономразвития планирует его создать к 1 января 2020 года.

Новый закон Дмитрия Медведева вызвал огромный резонанс в автомобильном сообществе. В частности, любители тюнига, который еще называют "модными" водителями не совсем одобряют новые правила тонировки. Вероятно, озвученный механизм облегчит жизнь водителям при прохождении такой процедуры.

автомобиль как вид транспорта Медведев Дмитрий Анатольевич

Во Владивостоке презентуют электрогрузовик METRO

15 мая, 14:43

Автопоборы вновь грозят жителям всего Дальнего Востока

15 мая, 09:10

Автолюбители рискуют лишиться прав за еще один "подарочек" с 1 июля

30 апреля, 17:23
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia