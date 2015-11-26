Объемы господдежки для сельхозпроизводителей продолжают наращиваться – Р. Гольдштейн

Аграрии имеют возможность взять технику в лизинг с отсрочкой первого платежа, без авансов и залогов, под 3%

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Три миллиарда рублей выделено из бюджета на обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. Минсельхоз России будет осуществлять контроль за эффективным использованием средств, сообщает ИА PrimaMedia.

Аграрии имеют возможность взять технику в лизинг с отсрочкой первого платежа, без авансов и залогов, под 3%, что значительно меньше стоимости банковского кредита.

— Новая сельскохозяйственная техника сразу поступает аграриям и используется в работе на полях. Согласно расчетам в этом году на выделенные государством средства можно будет приобрести более 370 единиц новых комбайнов и тракторов, а это существенная помощь в сезон. Госпрограмма льготного лизинга оказывает поддержку аграриям с 2012 года, спрос на нее растет, во многом успехи отрасли зависят от материально-технической базы. Наше сельское хозяйство, благодаря активной госпомощи, уже добилось значительных успехов, в результате чего Россия стала крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Между тем, стоит задача существенного роста показателей, выхода нашей продукции на лидирующие позиции мирового рынка, а также качественное улучшение жизни на селе, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

В пояснении к документа отмечается, что выделенные срества будут внесены в уставный капитал акционерного общества "Росагролизинг" из резервного фонда Правительства "в целях наращивания темпов обновления парка техники в Российской Федерации и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей".