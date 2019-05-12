Льготникам - каша, "платникам" - котлеты: СМИ узнали, как делят детей в школьных столовых

В некоторых школах разделение детей по тарелкам доходит до абсурда

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

СМИ выяснили, как кормят детей в российских школах. В некоторых школах доходит до абсурда — детей делят по тарелкам: льготникам дают кашу, тем кто питается за деньги — пюре и котлету. Минпросвещения уже пообещало изменить систему питания в школах. В основу планируется положить лучшие практики, существующие в разных регионах и городах.

Какие конкретно будут взяты на вооружение практики пока неизвестно. Это покажет всероссийский мониторинг, который завершится осенью. Сейчас в школах основных проблем две. Первая — регионы имеют право сами решать, сколько денег и каким категориям учащихся выделять из бюджета на горячее питание. Вторая проблема — продукты для детей закупаются по тем же принципам, что и канцелярия.

Тендер выигрывает тот, кто запросит меньше. В итоге в тарелках детей — слипшиеся макароны и разваренные куриные сосиски.

В некоторых регионах уже действуют свои уникальные системы, пишет РГ. Например, в Красноярске родители могут не только прийти и попробовать, чем кормят детей, но и проверить данные о продуктах, включая стоимость закупки и срок годности, по QR-коду на смартфоне.

А в Казани стартовала необычная проверка качества школьного питания. В столице Татарстана депутаты городской думы и сотрудники исполнительного комитета будут весь май обедать в школьных столовых на 69 рублей по распоряжению мэра. Как считает градоначальник, это позволит выявить проблемы школьного общепита и за время летних каникул устранить их.

Другой эксперимент проходит в Москве: родители столичных школьников могут прямо на портале госуслуг выбрать, что именно будет есть их ребенок. К сервису "Выбор питания из меню" подключены уже более 250 столичных школ.