"Достал пистолет и вызвал учителя к доске": школьница рассказала о ЧП в гимназии Казани

Подросток, который явился в школу с оружием, успел выстрелить в учительницу
Происшествия 21:50
Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

Старшеклассник, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, явился на урок литературы в гимназии № 7 Казани. 17-летний подросток достал пистолет и взял в заложники учительницу и одноклассников. Парень, по словам очевидцев, успел выстрелить в учительницу. Правоохранители задержали "казанского стрелка".

Одна из учениц гимназии рассказала, как было дело. По ее словам, юноша пришел в школу с опозданием, уже в классе он достал пистолет и сообщил, что выпустит из кабинета только 10 человек.

"Достал пистолет и попросил учительницу к доске выйти. Потом к стене просил встать. Сказал, что слишком много народу в классе сидит, выпустит только десятерых", — цитирует слова школьницы Life.

Другие ученики гимназии рассказали радиостанции "Говорит Москва", что старшеклассник все-таки успел выстрелить у в учительницу.

"Моя сестра была в заложниках до того момента, как <…> выстрелил в учительницу. Учитель сейчас находится в школе. Она сказала, что с ней все хорошо, он промазал. Та учительница сказала, чтобы он отпустил нескольких людей, и он отпустил, они начали звонить всем", — сообщил один из подростков.

Однако по сведениям еще одного ученика, подросток только угрожал педагогу, но никого в заложники не брал. Сейчас в школе много полицейских, уроки пока не отменили, добавил он.

Как сообщили ранее в МВД Татарстана, школьник, явившийся с оружием, никаких требований не выдвигал. По некоторым данным, старшеклассник решился на захват заложников из-за неразделённой любви. В гимназии сообщили, что 17-летний подросток долгое время влюблён в одну из школьниц и страдает из-за этого.

Подросток задержан, учительнице потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем.

Анна Кольцова

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