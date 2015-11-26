Известны личности всех погибших в сгоревшем самолете

В ближайшее будущее восстановят объективную картину произошедшего

В ближайшее время завершится идентификация личности еще одного погибшего – гражданина США. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Личности погибших во время трагедии в московском аэропорту установлены. С помощью молекулярно-генетической экспертизы останков удалось опознать 40 пассажиров из сгоревшего самолета. В ближайшее время завершится идентификация личности еще одного погибшего – гражданина США.

Об этом сообщили в СК РФ.

"Назначены и иные экспертизы, результаты которых в совокупности с другими собранными доказательствами позволят восстановить объективную картину произошедшего и сделать выводы о причастности конкретных лиц к совершению преступления", — добавили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 мая из больницы выписали первого пострадавшего.

Напомним, трагедия произошла 5 мая. Самолет SSJ-100 "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Мурманск и загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 доставили в больницы.

Карина Красилова