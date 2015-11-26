Список профессий, имеющих право на надбавку к пенсии, будет расширен

В него будут добавлены работники, занятые в сельском хозяйстве
Общество 07:20

Список профессий, обладатели которых будут получать 25% надбавку к пенсии, будет расширен по предложению Министерства руда и социальной защиты. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

В расширенный перечень добавлены представители сельских профессий. Помимо работников, занятых в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве, в него попали специалисты по обслуживанию и ремонту сельхозтехники и производственного оборудования. Право на надбавку также получат занятые в обслуживание и охране сельхозобъектов.

Помимо прочих в обновленный список добавлены профессии кладовщика, подсобного рабочего, сторожа, молотобойца, кочегара. Повышенную пенсию получат начальники, инженеры, завскладами, техники.

Егор Тараруев

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