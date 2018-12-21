Мелких должников массово "потащили" в суды

Банки и МФО стали реже прибегать к помощи коллекторов

В России увеличилось количество судебных исков для возвращения проблемных долгов. Чаще всего кредиторы возвращают через суды небольшие займы.

По информации "Ведомостей" со ссылкой на экспертов Финансового университета при правительстве РФ, в 2018 году удовлетворенные иски возросли на 43% в сравнении с 2017-м, который также показал 20% прирост к предыдущему году.

Эксперты обратили внимание, что взыскания на долги до 50 тысяч рублей возросли почти вдвое — в прошлом году их число составило 3,1 млн исков. Всего же суды удовлетворили в 2018-м 5,7 млн исков по взысканию кредитных долгов.

Эксперты полагают, что увеличение количества исков по микрозаймам связано с ужесточением правил работы с проблемными задолженностями. На сегодняшний день банкам и МФО легче обратиться в суд, чем к коллекторским организациям. В соответствии с поправками в закон о коллекторской деятельности, им ограничили количество разрешенных контактов с заемщиками, что ограничило эффективность работы.

Также отмечается рост рынка необеспеченного кредита: в прошлом году такая задолженность увеличилась на 22,8% и достигла 7,3 трлн рублей.

Егор Тараруев