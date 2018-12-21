Мелких должников массово "потащили" в суды

Банки и МФО стали реже прибегать к помощи коллекторов
Экономика 09:20

В России увеличилось количество судебных исков для возвращения проблемных долгов. Чаще всего кредиторы возвращают через суды небольшие займы.

По информации "Ведомостей" со ссылкой на экспертов Финансового университета при правительстве РФ, в 2018 году удовлетворенные иски возросли на 43% в сравнении с 2017-м, который также показал 20% прирост к предыдущему году.

Эксперты обратили внимание, что взыскания на долги до 50 тысяч рублей возросли почти вдвое — в прошлом году их число составило 3,1 млн исков. Всего же суды удовлетворили в 2018-м 5,7 млн исков по взысканию кредитных долгов.

Эксперты полагают, что увеличение количества исков по микрозаймам связано с ужесточением правил работы с проблемными задолженностями. На сегодняшний день банкам и МФО легче обратиться в суд, чем к коллекторским организациям. В соответствии с поправками в закон о коллекторской деятельности, им ограничили количество разрешенных контактов с заемщиками, что ограничило эффективность работы.

Также отмечается рост рынка необеспеченного кредита: в прошлом году такая задолженность увеличилась на 22,8% и достигла 7,3 трлн рублей.

Егор Тараруев

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Многодетным семьям компенсируют ипотечные кредиты

Рассчитаться с долгами на границе не получится

Названа сумма долга, с которым не пустят за границу

задолженность финансовая банки финансовые

Кто спасет «Луч» из долговой ямы?

31 января, 19:20

Бывшие сотрудники "Радиоприбора" в письме Деду Морозу просят подарить им 340 млн зарплаты

21 декабря 2018, 16:50
Как в кино: эксперты LOYS рассказали об адвокатских расследованиях приморским коллегам
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia