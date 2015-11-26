"Купаться все?: к популярному пляжу на юге Приморья блокировали проход

Из-за решений предпринимателей возмущение людей растет

Купание. Фото: ИА PrimaMedia

В преддверии надвигающегося летнего сезона – самой сенокосной поры для приморских курортных зон — очередные предприниматели оградили прибрежную территорию со своими домиками отдыха металлическим забором, полностью перекрыв местным жителям и отдыхающим доступ к морю и пляжу в бухте Нарва поселка Безверхово Хасанского района, сообщает ИА PrimaMedia.

Пляжный отдых в Безверхово оказался на лопате. Фото: скриншот видео Пляжный отдых в Безверхово оказался на лопате. Фото: скриншот видео Пляжный отдых в Безверхово оказался на лопате. Фото: скриншот видео 1 / 3

— Это что вообще творится? Вон, даже замки уже понавесили на забор! А вы думали, для вас все тут на берегу строилось? – возмущаются местные жители Безверхово.

Их позицию поддерживают и пользователи социальных сетей.

— Уже не в первый раз подобное безобразие, приходят бизнесмены и решают быстро за один сезон срубить денег и плевать им на остальных. Ишь ты, частный пляж решили устроить. А вообще-то нельзя перекрывать доступ к морю, ведь береговая линия по закону – территория общего пользования. Даже если остальная земля в аренде или собственности – владелец обязан по ст. 39.8 Земельного кодекса оставить доступ к берегу отрытым для всех желающих, — отмечают комментаторы, знакомые с законодательной базой.

Участники обсуждения активно призывают пострадавших от происходящего местных жителей и других отдыхающих обращаться в прокуратуру с жалобами.