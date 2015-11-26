«Роснефть» официально отказалась от проекта ВНХК в Приморье

Налоговый маневр сделал реализацию планов по созданию нефтехимической компании нерентабельной

Восточная нефтехимическая компания. Фото: ИА PrimaMedia

"Роснефть" официально остановила реализацию проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в ТОР "Нефтехимический", который расположен в Партизанском районе Приморья, признав его нерентабельным, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газеты “Коммерсант”. Компания связала закрытие проекта с изменением налогового законодательства — налоговым маневром, повысившим нагрузку на нефтепереработку. Инвестиции оценивались примерно в 800 млрд рублей.

Напомним, ВНХК должен был стать первым этапом формирования Дальневосточного нефтегазохимического кластера. Проектная мощность переработки будущего комплекса заявлялась до 30 млн тонн углеводородного сырья в год. Планируемое количество создаваемых рабочих мест — 4 420 человек. Кроме того, параллельно с реализацией проекта ВНХК планировалось строительство поликлиники на 100 посещений в смену с подстанцией скорой медицинской помощи, вертолетной площадки для эвакуации больных, детского сада на 180 мест, средней общеобразовательной школы на 300 мест. Первоначально "Роснефть" собиралась начать строить завод по производству нефтепродуктов еще в 2009 году.

Об исключении проекта Восточной нефтехимической компании из инвестиционных планов "Роснефти" из-за нерентабельности, заявил первый вице-президент компании Павел Федоров в ходе конференц-колла по итогам отчетности по МСФО за первый квартал.

По словам топ-менеджера, проект стал невыгодным из-за начатого с этого года налогового маневра, который подразумевает существенный рост налоговой нагрузки на нефтепереработку.

"Хороший пример — проект ВНХК, который, как мы знаем, был рентабелен в рамках существовавшей налоговой системы. Сегодня из-за реализации большого налогового маневра он не является рентабельным и как таковой был снят, исключен из инвестиционной программы компании",— заявил он.

Тем самым "Роснефть" впервые официально объявила об отмене проекта. Примечательно, что в отчетности за первый квартал 2019 года "Роснефть" также сообщила, что "осуществление нерыночных методов регулирования внутреннего рынка нефтепродуктов в условиях налогового маневра привело к признанию компанией обесценивания активов сегмента "Переработка, коммерция и логистика" в первом квартале 2019 года в размере 80 млрд руб., что негативно отразилось на чистой прибыли за отчетный период".

Речь идет о замораживании цен на нефтепродукты на внутреннем рынке по требованию правительства. При этом в целом компания в первом квартале увеличила чистую прибыль на 67%, до 121 млрд рублей, в основном за счет курсовых разниц и роста цен на нефть.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что по информации "Роснефти", проект ВНХК имеет ряд преимуществ по сравнению со многими российскими и зарубежными аналогичными предприятиями. Это полная обеспеченность собственным сырьём, расположение поблизости от трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан и выхода к морю. Так же плюсом является близость к крупнейшим рынкам сбыта продукции, более низкие удельные затраты в производстве нефтехимической продукции. По оценкам специалистов, запасы нефти в регионе составляют около 100 млн тонн, залегающих примерно на 3,2 тысяч метров. Реализацию проекта планировалось осуществлять в две очереди.

Начало строительства нефтехимического производства c плановой мощностью 3,4 млн тонн в год было запланировано на 2022 год, а ввод в эксплуатацию объекта — 2026 год. Предполагалось наладить выпуск моноэтиленгликоля, альфа-олефинов, которые являются продуктами нефтехимии для вторичной переработки, а также производить пленочные марки, термоформовку, трубные марки.

Вторая очередь — это нефтеперерабатывающее производство с производственной мощностью до 12 миллионов тонн перерабатываемой нефти в год, строительство которого планируется завершить в 2029 году. Основная выпускаемая продукция — автобензины, авиационное и дизельное топливо.

Инвестиции в этот проект изначально должны были составить 1,5 трлн рублей. Однако уже в прошлом году глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, проект ВНХК может быть переориентирован на производство нефтехимической продукции более чем из 5 млн тонн нафты. Общий объем инвестиций упал до 800 млрд руб. Планировалось и сокращение выпуска нефтепродуктов более чем до 1 млн т (бензина "Евро-5"). Причина — ухудшение экономических показателей в связи с реализацией того же налогового маневра.

Кроме того, проект ВНХК был якорным для созданной под него территории опережающего развития (ТОР) "Нефтехимический" в Партизанском районе Приморья. Предполагалось, что вблизи нефтехимического кластера будут развиваться смежные отрасли – строительная, энергетическая, транспортная, производства изделий из пластмасс, сопутствующие производства. Реализация данного проекта также позволила бы увеличить грузооборот портов, создать десятки тысяч рабочих мест и увеличить доход бюджетов всех уровней.