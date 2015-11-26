По долинам и по взгорьям: где могут заявить о себе приморские велогонщики и бегуны в мае

До конца месяца предполагается несколько массовых соревнований

Велогонка. Фото: ИА PrimaMedia

Спортивные сообщества Приморья до конца мая готовятся к проведению сразу нескольких массовых состязаний, в которых смогут принять участие как велосипедисты, так и бегуны. При этом в каждом из мероприятий (16+) предусмотрены разные уровни сложности, чтобы заявить о себе смогли не только подготовленные спортсмены, но и новички. Обзор ИА PrimaMedia знакомит читателей с ближайшими комбинированными соревнованиями.

Рогейн

Рогейн в Приморье — относительно новый вид спорта, объединяющий спортивное ориентирование с приключенческой гонкой и горным марафоном. Задача — набрать за ограниченный промежуток времени максимальную сумму очков, которые присуждаются за посещение контрольных пунктов, установленных на местности. Классический рогейн – суточный, однако до сих пор в Приморье проводились лишь дневные соревнования. Впервые приморцы опробуют ночной рогейн 31 мая. Гонка получила название "Филин", в ней примут участие команды из двух человек на горных велосипедах или бегом.

Участие в тренировочном забеге обойдётся желающим в 100 рублей, в "Филине" – 1000 рублей в основном составе и 400 в составе команды "Я просто попробовать". Стоит отметить, что за 3 дня до гонки цена вырастет до 1500 и 600 рублей. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 до 70 лет.

Спортивное ориентирование

В Приморье сильны традиции спортивного ориентирования, и ближайшие соревнования "Российский азимут – 2019" пройдут уже на этой неделе, 18 мая, в кампусе ДВФУ. Для "Азимута" это традиционная площадка: впервые соревнования прошли здесь ещё в 2014 году. Организаторы уверяют, что в них участвуют в основном любители, потому что никаких специальных навыков, кроме умения ориентироваться на местности, не требуется. Участники могут спокойно пройтись по маршруту, делая пометки в индивидуальных карточках на указанных локациях. Три самых внимательных и расторопных участника из каждой возрастной группы получат медали и награды Минспорта России. Максимальный возраст участия – 55 лет. А чуть позже, 24-26 мая, состоится первенство по ориентированию среди ветеранов в селе Лукьяновка. Зарегистрироваться на оба мероприятия можно на сайте.

Трейлраннинг

Трейлраннингом называется бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Он совмещает элементы кросса и горного бега. Попробовать себя в такой необычной спортивной дисциплине можно 25 мая – именно в этот день беговой клуб "Разбег" проводит "Тимпур трейл". Это гонка по горному хребту Тимпур, которая, по словам организаторов, подойдет всем: от новичков до профи. Бегуны могут выбрать комфортную для себя дистанцию: 11, 23 или 52 км. Все они начинаются в посёлке Емар. Первая больше подойдёт новичкам, вторая – продвинутым спортсменам: она охватывает всю долину реки Богатой и много километров по хребту. На последней трассе длиной в 52 км "говорят с богами": она длинная и медитативная. Будет организована также небольшая гонка для детей. Участие платное: от 300 до 800 рублей в зависимости от возраста и длины выбранной трассы.

Забег на 52 км стартует в 8:00, на 23 км – в 11:00, а последняя, детская гонка начинается в 13:00. При такой организации к финишу все должны прийти примерно в одинаковое время. Подать заявку на участие можно на сайте. Все подробности уточняются в Instagram организаторов. Прямо сейчас они собирают команду волонтеров на разметку трассы, а в комментариях активно отвечают на вопросы будущих участников трейла.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.