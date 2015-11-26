По долинам и по взгорьям: где могут заявить о себе приморские велогонщики и бегуны в мае

До конца месяца предполагается несколько массовых соревнований
Вместе к здоровью
Общество 15 мая, 17:19
Велогонка. Фото: ИА PrimaMedia

Спортивные сообщества Приморья до конца мая готовятся к проведению сразу нескольких массовых состязаний, в которых смогут принять участие как велосипедисты, так и бегуны. При этом в каждом из мероприятий (16+) предусмотрены разные уровни сложности, чтобы заявить о себе смогли не только подготовленные спортсмены, но и новички. Обзор ИА PrimaMedia знакомит читателей с ближайшими комбинированными соревнованиями.

Рогейн

Рогейн в Приморье — относительно новый вид спорта, объединяющий спортивное ориентирование с приключенческой гонкой и горным марафоном. Задача — набрать за ограниченный промежуток времени максимальную сумму очков, которые присуждаются за посещение контрольных пунктов, установленных на местности. Классический рогейн – суточный, однако до сих пор в Приморье проводились лишь дневные соревнования. Впервые приморцы опробуют ночной рогейн 31 мая. Гонка получила название "Филин", в ней примут участие команды из двух человек на горных велосипедах или бегом.

Леонид Варивода
Леонид Варивода

председатель Приморского отделения Федерации рогейна

Автор фото: ИА PrimaMedia

Перед гонкой 15 мая будет коротенькая тренировка: участники хотят проверить, каково им придется в ночных условиях, как будут работать фонари. Этот забег индивидуальный, он будет длиться всего час. Да, ночью можно на ветку налететь, споткнуться. Но днем такая опасность, возможно, даже больше. Ночью человек бежит гораздо осторожнее, обращает внимание на многие детали, да и скорость у него гораздо меньше, чем днем. Дистанция очень безопасная, в целом, она спланирована больше по дорогам и тропам, чем по лесу. Если сломается фонарик или сядет батарейка, помочь дойти до финиша сможет напарник. Новички обычно боятся участвовать, и очень зря. Психология такая у человека: "Я здесь в первый раз, я ничего не завоюю". Но с пустыми руками не уйдёт никто. Мы наградим победителей, но и все остальные участники без внимания не останутся. 15 мая мы протестируем GPS-трекеры, которые будут отслеживать передвижения участников. После финиша участник может посмотреть, как он бежал, как бежали другие. А родственники и друзья могут следить за участником прямо во время гонки. Это, помимо прочего, обеспечивает более высокий уровень безопасности.

Участие в тренировочном забеге обойдётся желающим в 100 рублей, в "Филине" – 1000 рублей в основном составе и 400 в составе команды "Я просто попробовать". Стоит отметить, что за 3 дня до гонки цена вырастет до 1500 и 600 рублей. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 до 70 лет.

Спортивное ориентирование

В Приморье сильны традиции спортивного ориентирования, и ближайшие соревнования "Российский азимут – 2019" пройдут уже на этой неделе, 18 мая, в кампусе ДВФУ. Для "Азимута" это традиционная площадка: впервые соревнования прошли здесь ещё в 2014 году. Организаторы уверяют, что в них участвуют в основном любители, потому что никаких специальных навыков, кроме умения ориентироваться на местности, не требуется. Участники могут спокойно пройтись по маршруту, делая пометки в индивидуальных карточках на указанных локациях. Три самых внимательных и расторопных участника из каждой возрастной группы получат медали и награды Минспорта России. Максимальный возраст участия – 55 лет. А чуть позже, 24-26 мая, состоится первенство по ориентированию среди ветеранов в селе Лукьяновка. Зарегистрироваться на оба мероприятия можно на сайте.

Трейлраннинг

Трейлраннингом называется бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Он совмещает элементы кросса и горного бега. Попробовать себя в такой необычной спортивной дисциплине можно 25 мая – именно в этот день беговой клуб "Разбег" проводит "Тимпур трейл". Это гонка по горному хребту Тимпур, которая, по словам организаторов, подойдет всем: от новичков до профи. Бегуны могут выбрать комфортную для себя дистанцию: 11, 23 или 52 км. Все они начинаются в посёлке Емар. Первая больше подойдёт новичкам, вторая – продвинутым спортсменам: она охватывает всю долину реки Богатой и много километров по хребту. На последней трассе длиной в 52 км "говорят с богами": она длинная и медитативная. Будет организована также небольшая гонка для детей. Участие платное: от 300 до 800 рублей в зависимости от возраста и длины выбранной трассы.

Забег на 52 км стартует в 8:00, на 23 км – в 11:00, а последняя, детская гонка начинается в 13:00. При такой организации к финишу все должны прийти примерно в одинаковое время. Подать заявку на участие можно на сайте. Все подробности уточняются в Instagram организаторов. Прямо сейчас они собирают команду волонтеров на разметку трассы, а в комментариях активно отвечают на вопросы будущих участников трейла.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

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