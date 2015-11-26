Льготные авиабилеты будут продавать через портал госуслуг

Однако не стоит ожидать этого ранее, чем через год
Общество 11:35

Льготные авиабилеты на субсидируемые маршруты будут продаваться через портал госуслуг. Такая возможность в настоящее время прорабатывается Минтрансом совместно с авиакомпаниями.

Государство субсидирует авианаправления из Москвы на Дальний Восток, в Крым, Калининград, и некоторые межрегиональные рейсы. Билеты на таких направлениях для определенных категорий граждан стоят в два-три раза дешевле, что вызывает ажиотажный спрос, сообщили "Известиям" в Минтрансе.

Потенциальные пассажиры вынуждены простаивать в очередях в кассы сутками, так как онлайн купить билеты пока возможно не у всех авиакомпаний. Часть перевозчиков запустила сервис, где можно приобрести льготные билеты, но пока воспользоваться им могут лишь студенты и пенсионеры. Инвалидам и членам многодетных семей по прежнему приходится томиться в очередях.

По мнению экспертов, организация продажи билетов через госуслуги потребует изменения законодательства и доработки портала, на что потребуется около года.

Егор Тараруев

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