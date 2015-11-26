Над черным Lexus жители района совершили самосуд во дворе (фото)

Дорогой автомобиль теперь выглядит несколько иначе
Это интересно 11:39
Lexus. Фото: ИА PrimaMedia

В одном из дворов по улице Постышева 15 во Владивостоке местные жители устроили самый настоящий самосуд над Lexus черного цвета, который, по словам горожан, перегородил проход к мусорным контейнерам. Кто-то из жильцов пакеты с мусором складировал на лобовое стекло и капот иномарки.

В социальных сетях мнение пользователей разделилось по поводу адекватности такого наказания. Одни уверены, что такие слишком жестоки к хозяину авто, другие же утверждают, что самосуд – это единственный способ хоть как-то повлиять на автомобилистов, которые паркуются подобным образом.

"Мне больше жалко будет дворника! Хозяин когда выйдет, он точно этот мусор раскидает по всему двору", "Пожал бы тому руку тому, кто это сделал", "Пробовал писать записки не помогает. Этот метод действует со второго или третьего раз", — пишут юзеры в социальных сетях.

Над черным Lexus жители района совершили самосуд во дворе

Над черным Lexus жители района совершили самосуд во дворе. Фото: интернет-паблик @dpskontrol_125rus в социальной сети instagram

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