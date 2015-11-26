Сбербанк подсчитал: собственный бизнес активно ведет почти 3% россиян

Секторы, связанные с потребителем, растут медленнее, добывающие — быстрее

Бизнес. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк проанализировал состояние малого и среднего предпринимательства (МСП) в России. Активность в этом сегменте в 2019 году стабилизировалась после существенного роста годом ранее. В целом распространение предпринимательства в нашей стране остается ниже среднемирового. Россияне не склонны начинать собственное дело — его активно ведет порядка 2,9% населения страны. Но если появятся стимулы, то МСП может стать драйвером нашей экономики, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Количество активных компаний МСП, согласно новому исследованию "СберДанные" (проект Сбербанка по обработке и анализу больших данных), — 27,6 единицы на 1000 человек трудоспособного населения. Сюда включены все индивидуальные предприниматели и юридические лица. Не учитываются самозанятые и поправки на теневой сегмент экономики.

В 11 регионах России плотность проникновения МСП выше среднемирового уровня (32,18 компании на 1000 чел.). В лидерах — Санкт-Петербург с показателем в 39,1, а также Москва и Московская область с 37,4. Крупный город в регионе положительно влияет на создание малого бизнеса. Регионы с наименьшим уровнем активности населения в МСП находятся преимущественно на юге страны.

Количество активно работающих субъектов МСП в августе 2018 года — марте 2019 года увеличилось на 0,3%. Годом раньше рост за тот же период составил 11,8%. Происходит стабилизация после быстрого восстановления активности компаний в 2017–2018 годах.

Сегменты, связанные с добычей, развиваются быстрее, чем те, что ориентированы на конечный потребительский спрос. Активнее других растут образование, культура, спорт и досуг, а также здравоохранение и социальные услуги. При этом категории, вошедшие в топ-3 по динамике роста, обеспечивают всего 3% от общего количества предприятий МСП в выборке Сбербанка.

Заметно сокращается строительство — на 5,3% г/г. Падение также зафиксировано в добыче полезных ископаемых, выработке электроэнергии, оптовой и розничной торговле.

В подавляющем большинстве регионов число активных компаний выросло, однако крупнейшие по количеству активных бизнесов Москва и Московская область вошли в число 25 регионов, в которых наблюдался спад. В столичном регионе количество активных компаний сократилось на 3,3%, в Ярославской области — на 3,8%, в Удмуртской Республике — на 3,4%.

Наибольший прирост среди регионов наблюдался в Камчатском крае (8%), за ним следуют Тыва (7,1%) и Чувашская Республика (6,9%).

Вклад в региональную динамику вносит и миграция компаний. Среди лидеров по чистому притоку — Калмыкия: переехавшие из других областей предприниматели составили 0,4% от количества активных компаний в регионе в 2017 году. Наибольший чистый отток — в Курганской области: миграция бизнеса снизила годовые темпы роста на 0,5 п. п.

В основу оценки Сбербанка легла его статистика о количестве компаний, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность — по их счетам проходят расчеты, неважно, обслуживаются они в банке или нет. Часть компаний (около 5%), не имеющих бизнеса с клиентами Сбербанка, остались вне поля зрения.

Электронная версия: https://www.sberbank.ru/ru/about/issledovaniya.